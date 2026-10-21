심진화, 친정 빚 갚아준 ♥김원효에 '1억 수표' 통 크게 건넨 사연

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 심진화가 남편 김원효에게 1억 원짜리 수표를 건네며 고마움을 전했던 사연을 공개했다.

지난 20일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 심진화·김원효 부부가 출연한 영상이 공개됐다.

이날 조혜련은 두 사람을 향해 "얘기를 들어보면 진화가 되게 힘들 때 원효가 도와주고, 원효가 진짜 힘들 때 진화가 도와주고 그런 일들이 있더라"고 말했다.

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이에 김원효는 결혼을 앞둔 이들에게 현실적인 조언을 건넸다. 그는 "아직 결혼하지 않은 사람들이 결혼하려고 하면 서로 조건을 맞추고 따지다가 언제 결혼할지 놓치지 않느냐"며 "당연히 풍족하게 시작하면 좋지만, 조금 힘들더라도 서로 뭔가를 만들어가는 재미도 있는 것 같다"고 밝혔다.

심진화는 결혼을 결심했던 당시의 일화를 공개해 웃음을 안겼다. 그는 "나는 김원효가 '1억 있다'고 해서 결혼을 결심했다"며 "당시 내 전 재산이 1200만 원이었는데, 김원효에게 물어보니 1100만 원이 있더라"고 털어놨다.

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이어 "정말 엄청나게 절망했다. 물론 1억 원 때문에 결혼하려고 했던 건 아니지만, 당시 1억 원은 내게 꿈의 금액이었다. 2011년에는 정말 큰돈이었다"며 "결국 둘이 합쳐 2300만 원으로 결혼했다"고 회상했다.

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결혼 후 김원효는 유행어 '안돼~'로 큰 인기를 얻으며 광고만 30편을 촬영할 정도로 전성기를 맞았다. 김원효가 벌어들인 수입으로 시댁과 친정, 두 사람의 가정까지 세 가족이 생활했으며, 심지어 친정의 빚까지 갚아줬다고 한다.

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이후 심진화 역시 홈쇼핑 방송을 시작하며 열심히 일했고, 마침내 자신의 통장에 1억 원을 모으는 데 성공했다. 심진화는 그날을 떠올리며 남편에게 특별한 선물을 했다고 밝혔다.

그는 "몇 년간 열심히 일해서 내 통장에 딱 1억 원이 되는 날, 아침에 1억 원짜리 수표 한 장을 만들어 남편이 좋아하는 차돌박이를 구워놓고 깨웠다"고 말했다.

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이어 "'여보 덕분에 내가 이렇게 행복하다. 이런 돈을 만질 수 있다는 게 다 여보 덕이다'라고 했다"며 "그 1억 원을 남편에게 주고 나니 내 통장에는 완전히 0원이 됐다"고 덧붙였다.

아내에게 1억 원을 선물받은 김원효도 당시의 감동을 전했다. 그는 "남한테 이렇게 큰 금액을 한 번에 받아본 건 처음이었다"며 "본인 통장에 0원이 됐다는 건 나한테 다 준 거 아니냐"고 말해 아내를 향한 고마움을 드러냈다.

한편 심진화와 김원효는 2011년 결혼해 부부의 연을 이어오고 있다.