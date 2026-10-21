28기 영자, 영철과 이혼 4개월만 심경 "요즘이 제일 마음 편해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 영자가 영철과 이혼 후 심경을 밝혔다.

영자는 20일 "매장 나가는 길! 요즘은 항상 걸어 다니는데 이 길을 지날 때면 센트럴파크 공원이 너무 예뻐서 반함! 가을이구나. 난 요즘이 제일 마음이 편하다. 뭐든 생각을 긍정적으로"라는 심경글을 게재했다.

이어 영자는 옷 가게 오픈을 준비 중인 근황을 공개했다. 직접 셀프 인테리어에 참여하며 공을 들인 영자는 "다음주 26일 오픈"이라며 "조금만 기다려 주시면 기분 좋은 쇼핑 되도록 하겠다"며 밝혀 기대를 모았다. 온라인 쇼핑몰을 운영하는 영자는 오프라인 사업 확장 준비를 하고 있다고 밝힌 바 있다. 영철과 이혼 후 새출발을 앞둔 영자의 설레는 심경과 후련한 마음이 엿보인다.

Advertisement

한편, '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연한 영자는 방송 후 영철과 결혼식을 올렸으나 최근 이혼을 발표했다. 결혼 6개월 만인 지난 8월 파경 소식을 알린 영자는 "혼인신고는 하지 않은 상태였으며, 함께하는 동안에도 생활과 경제적인 부분은 각자 부담해왔기 때문에 별도로 정리해야 할 재산이나 금전적인 문제는 없다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com