임시완, '남장' 설인아에 폭 안겼다..'나의 유죄인간' 최고 시청률 5.9% 유지

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[스포츠조선 조지영 기자] 임시완과 설인아의 관계성이 본격화됐다.

지난 20일 방송된 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'(문수정 극본, 박단희 연출)에서는 태강그룹 재벌 3세 윤이준(임시완)을 둘러싼 살인 사건의 새로운 단서들이 포착되는 한편, 수행비서 강재희(설인아)와의 아슬아슬한 신체 접촉이 이뤄지며 쫄깃한 스릴과 유쾌한 웃음을 동시에 안겼다.

남장 후 윤이준의 수행비서로 위장 취업한 형사 강재희는 출근 첫날부터 시도 때도 없이 이어지는 윤이준의 시험에 시달렸다. 윤이준은 느닷없이 달항아리를 떨어뜨려 강재희의 순발력을 확인하는가 하면 저택 곳곳을 살피는 강재희의 행동을 예의 주시했고 2층 왼쪽 끝방에는 절대 들어가지 말라고 엄포를 놓았다.

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강재희는 윤이준의 깐깐함에 혀를 내두르면서도 윤이준의 최측근 자리를 꿰찬 덕분에 형사로서 유의미한 정보를 확보할 수 있었다. 윤이준과 태강그룹 법무팀 변호사 김시현(김정현)의 대화 속에서 피해자 한은영(정유민)이 사망 전 무언가를 목격했다는 사실과 박민환(김도윤) 팀장이라는 인물이 사태를 정리하고 있다는 내용을 알아냈다.

강재희가 얻어낸 수사 성과는 형사기동대의 또 다른 위장 수사 담당자인 정완구(김기방)의 활약과 맞물리며 시너지를 발휘했다. 태강그룹 청소 담당자로 잠입한 정완구는 회계팀 직원들의 대화를 엿듣고 사건 당일 박민환이 윤이준의 사무실에서 무언가를 가지고 나왔다는 이야기를 입수했다. 이에 형사기동대는 행방이 묘연한 한은영의 휴대전화가 사건의 중요한 열쇠일 가능성에 주목했다.

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한편, 한은영의 죽음 이후 정체 모를 소음과 환영에 시달리며 잠을 이루지 못하던 윤이준은 집 안의 풍경이 미묘하게 달라지는 듯한 느낌에 촉을 곤두세우고 있었다. 그러던 중 출근한 강재희마저 이러한 변화를 알아채자 자신의 착각이 아니었다는 사실에 안도하면서도 누군가 자신을 노리고 있을지 모른다는 불안감에 강재희에게 자신을 철저히 보호하라고 요구, 급기야 음식의 안전을 확인하는 '기미 상궁' 역할을 맡기며 경계심을 늦추지 않았다.

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뿐만 아니라 윤이준은 박민환과 은밀히 만나는 자리에서 차에서 기다리라는 지시를 어기고 따라온 강재희를 발견하자 강재희의 정체를 캐물으며 격분했다. 이어 본인을 뒤쫓던 기자의 낌새를 알아채고 움직였다는 강재희의 설명에 겨우 흥분을 가라앉혀 윤이준이 극심한 공포심에 시달리고 있음을 직감하게 했다.

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다음 날, 저택 내 기이한 현상과 윤이준의 예민한 반응에 의문이 깊어진 강재희는 2층 끝방을 반드시 확인하겠다고 결심했다. 마침 윤이준이 아직 잠들어 있다는 가사도우미의 말에 강재희는 윤이준의 수면 상태를 파악하기 위해 침실로 향했다가 인생 최대의 위기에 직면했다. 자고 있을 줄 알았던 윤이준이 샤워를 마치고 나온 데다 강재희를 남자로 철석같이 믿고 있는 탓에 허리에 수건만 두른 채 전날의 오해에 대해 에둘러 사과하기 시작한 것.

눈 둘 곳을 찾지 못한 강재희는 안절부절못하며 계속해서 다가오는 윤이준을 밀어내기 바쁘다가도 정작 윤이준이 넘어질 위기에 처하자 수행비서 본능이 발동해 왕자님 안기로 구해내는 진풍경을 연출했다. 여기에 기어코 윤이준의 하체를 가리고 있던 수건마저 풀려버리면서 눈을 뗄 수 없는 아찔한 초밀착 엔딩이 완성됐다.

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이날 방송된 '나의 유죄인간' 2회 시청률은 전국 기준 평균 4.7%, 최고 5.9%를, 수도권 기준 평균 4.7% 최고 5.8%로 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위에 올랐다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서도 전국과 수도권 기준 모두 케이블 및 종편 채널에서 1위를 기록했다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com