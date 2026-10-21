김우빈, 피지컬 착붙 야구 감독 데뷔('기프트')

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[스포츠조선 조지영 기자] 김우빈이 야구 감독으로 데뷔했다.

오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'(민주·해주·성은 극본, 김규태·함승훈 연출)는 감독 데뷔 포스터를 공개해 관심을 끌었다. 김우빈이 '기프트'에서 연기하는 야구 감독 정민용의 캐릭터와 작품의 핵심 설정을 담아 눈길을 끈다.

공개된 포스터 속 정민용은 푸른 야구부 유니폼을 입은 선수들 사이에서 자신감 넘치는 표정으로 정면을 바라보고 있다.

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특히 '내 눈에 정답이 보이기 시작했다'라는 카피와 함께 야구부원들의 머리 위로 떠오른 등급 카드가 시선을 사로잡으며, 정민용이 발견한 '정답'은 무엇일지 호기심을 자극한다.

정이리이리 작가의 동명 웹툰을 드라마화 한 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌의 고교 야구부 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린 드라마다. 김우빈, 서은수, 양현민, 현봉식, 박상남, 이봉련, 박지아, 차빈, 한시현, 박성현, 한태하, 김건우 등이 출연한다. 오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com