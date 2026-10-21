송중기, 中팬이 ‘송혜교’ 외치자 싸늘한 표정…'무례한 행동' 갑론을박

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송중기가 중국에서 전 아내 송혜교의 이름을 들은 뒤 미소를 거두는 듯한 모습이 담긴 영상이 온라인에서 화제를 모으고 있다. 반갑게 팬들에게 인사하던 송중기의 표정이 순간 달라지자, 일부 누리꾼들은 지나간 결혼 생활을 언급한 팬의 행동이 무례했다는 반응을 보였다.

최근 온라인 커뮤니티에는 "팬들에게 전처 이름 듣고 표정관리 안 되는 송중기"라는 설명과 함께 짧은 영상이 확산됐다.

영상에는 중국의 한 거리에서 팬들과 마주한 송중기의 모습이 담겼다. 모자를 쓰고 편안한 옷차림으로 이동하던 송중기는 주변에 몰려든 사람들을 향해 밝은 표정으로 인사를 건넸다. 경호원들도 곁에서 이동을 도왔다.

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그런데 이 과정에서 한 팬이 송중기를 향해 "송혜교"라고 외치는 장면이 포착됐다. 송중기는 해당 이름이 들린 직후 웃음기가 사라진 듯한 표정을 지었다. 앞서 팬들에게 미소를 보이던 모습과 대비되면서 짧은 장면에 관심이 집중됐다.

이를 접한 누리꾼들은 "그 이름을 부른 팬이 예의가 없었다", "나 같아도 표정 굳어졌을 듯", "굳이 안 좋은 과거를 왜 들추냐" 등의 반응을 보이며 팬의 행동을 지적했다.

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송중기와 송혜교는 지난 2016년 방영된 KBS2 드라마 '태양의 후예'에서 남녀 주인공으로 호흡을 맞추며 인연을 맺었다. 작품에서 각각 유시진과 강모연을 연기한 두 사람은 드라마의 폭발적인 인기에 힘입어 '송송커플'이라는 애칭까지 얻었다. 이후 실제 연인으로 발전한 두 사람은 2017년 10월 결혼식을 올렸다. 당시 한류스타 부부의 탄생으로 국내는 물론 해외에서도 큰 관심을 받았다.

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그러나 결혼 생활은 오래 이어지지 못했다. 두 사람은 결혼 약 1년 9개월 만인 2019년 7월 이혼 조정이 성립되면서 각자의 길을 걷게 됐다. 이후 송중기는 2023년 영국 출신 배우 케이티 루이스 사운더스와 재혼했다. 현재 아들과 딸을 둔 두 아이의 아버지로 가정을 꾸리고 있다.

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송혜교 역시 영화와 드라마를 오가며 활발한 작품 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com