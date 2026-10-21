최준희 "남편이 약간 보수적...성형 그만해도 될 것같다고 말려"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 쌍꺼풀 수술 한 달 차 근황을 공개하며 만족감을 드러냈다.

지난 20일 최준희의 유튜브 채널에는 쌍꺼풀 수술 한 달 차 후기를 담은 영상이 공개됐다.

이날 최준희는 강남의 한 병원을 찾아 성형 시술 상담을 받고 시술을 진행했다.

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이후 쌍꺼풀 수술 한 달 차 경과를 전하며 달라진 눈매에 대한 솔직한 생각을 밝혔다. 최준희는 "절개인데 자연스럽게 잘됐다"며 "저 약간 성형 체질인가 보다"라고 말했다.

최준희는 그동안 성형과 외모 관리에 대한 생각을 솔직하게 밝혀왔다. 지난해에는 자신의 유튜브 채널을 통해 얼굴 윤곽 시술과 눈 뒷트임, 밑트임 수술을 직접 고백해 화제를 모았다.

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최준희는 이어 "많은 분이 알아봐 주셨다시피 그전에는 쌍꺼풀이 짝짝이였는데, 지금은 굉장히 마음에 들게 잘 자리 잡았다"며 "붓기도 다른 분들의 절개 수술에 비하면 빨리 빠진 편"이라고 설명했다.

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그러면서 "원장님이 수술을 엄청 잘해 주신 것도 있고, 저 또한 사후 관리를 정말 철저하게 했다"며 수술 결과에 만족감을 나타냈다.

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특히 최준희는 성형수술을 하는 이유에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 인플루언서로 활동하며 다이어트 보조제 등을 판매하고 있는 그는 "사실 마켓을 오픈하고 싶을 때마다 성형을 하는 것도 있긴 있는 것 같다""고 고백했다.

이어 남편의 반응도 전했다. 최준희는 "남편이 (또 성형한 것을) 눈치를 챘다. 남편이 약간 보수적인 편이라 '성형 더 안 해도 될 것 같다'고 얘기한다"고 밝혔다.

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하지만 제품을 직접 소개해야 하는 만큼 외모 관리에도 신경을 쓰고 있다는 설명이다.

그는 "제가 보여드리는 제품이 왜 맘카페와 산후조리원에서 1등을 했는지 보여드려야 한다"며 "제가 지금 당장 임신한 게 아니기 때문에 붓기 차이를 극적으로 보여드리려면 성형수술을 좀 한다. 큰 수술은 아니니까"라고 말했다.

마지막으로 최준희는 쌍꺼풀 수술을 고민하는 이들에게 자신의 경험을 전했다.

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그는 "저처럼 눈이 짝짝이거나 쌍꺼풀 수술을 한 지 좀 지났는데 라인이 마음에 들지 않는 분들은 절개도 나쁘지 않은 선택일 것 같다"며 "저도 절개에 대한 두려움이 있었는데 완전히 만족한다. 왜 진작 안 했나 싶다"고 덧붙였다.

한편 최준희는 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸이다. 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.