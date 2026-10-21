[SC인터뷰] "김현주 선배가 내 엄마여서 감사해"…'실낙원' 배현성의 뒤늦은 고백(종합)

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배현성(27)이 영화 '실낙원'을 통해 어둡고 서늘한 면모를 드러냈다.

21일 개봉한 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러로, '부산행', '얼굴', '군체'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 배현성은 9년 만에 돌아온 낯선 아들 류선우 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

영화 '실낙원' 스틸. 사진 제공=CJ ENM

배현성은 '실낙원' 개봉을 앞두고 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문에 공식 초청됐다. 이후 제31회 부산국제영화제에서 갈라 프레젠테이션 섹션에 초청돼 관객들과 만났다. 최근 스포츠조선과 만난 그는 "연기를 하면서 해외영화제에 갈 수 있을 거란 생각을 못했다. 토론토국제영화제에 가고 나서 이렇게 큰 세상이 있다는 것도 처음 느끼게 됐다. 많은 해외 팬분들이 와주셔서 자리도 꽉꽉 채워주셨다. 짧게 GV도 했는데, 질문도 많이 해주셔서 좋은 시간을 보냈다"고 전했다.

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전작에 비해 다소 어두운 캐릭터로 변신한 배현성은 "선우의 나른하고 느린 모습이 저랑 비슷한 것 같다. 저도 평소 집에 있을 때 나른하게 반 정도 누워있다. 그런 행동적인 부분은 비슷한 것 같고, 성격적인 부분은 거의 0에 수렴한다"고 말했다.

실제 집에서는 어떤 아들인지 묻자, 배현성은 "엄마의 의견을 들어봐야겠지만, 집에서 나름 엄마의 말을 잘 들어왔다. 이번에 영화를 보러 오셨는데, 무대인사 할 때 가족들이 제 시야에 너무 잘 보였다. 마이크를 쥐고 이야기를 하고 있는데, 엄마가 손으로 눈물을 훔치고 계신 모습이 보여서 시선을 피했다. 계속 보고 있으면 저도 감정이 올라올 것 같았다. 영화 끝나고 나선 '수고했다'고 한마디 해주셨다"고 전했다.

영화 '실낙원' 스틸. 사진 제공=CJ ENM

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작품에 합류하게 된 계기에 대해선 "제가 감독님의 '지옥 시즌2'에서 한 회차 정도 촬영했었는데, 짧게 촬영했어서 아쉬움이 남았다. 그 이후에 감독님으로부터 새로운 작품 대본이 왔다는 소식을 듣고 너무 좋았다. 대본을 펼치자마자 너무 재밌더라. 선우 캐릭터도 매력적으로 느껴져서 바로 하겠다고 말씀드렸다"고 전했다. 이후 연상호 감독에게 캐스팅 이유를 물었는지 묻자, 배현성은 "감독님 작품에 출연한 배우들 중 제가 가장 젊었다고 하셨다"고 답했다.

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연 감독은 '실낙원' 개봉을 앞두고 영화 무대인사, 릴스 콘텐츠 촬영 등 홍보 활동에 열정적인 모습을 보여주고 있다. 이에 배현성은 "감독님과 함께 촬영하면서 의지가 많이 꺾였다. 감독님이 너무 잘하시더라. 저희보고 '배우들이 이런 것도 못하면 쓰나!' 하시면서 열정적으로 임해주셨다. 감독님이 먼저 촬영하시면 의지가 꺾여서 제가 먼저 하고 싶었는데, 어느새 감독님이 카메라 앞에 먼저 서계시더라. 진짜 대단하신 것 같다. 저도 영화가 개봉하고 나면 감독님을 경쟁 상대로 더 잘하겠다는 마음으로 임하겠다"고 포부를 전했다.

사진 제공=CJ ENM

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김현주와 특별한 모자 관계로 호흡을 맞춘 소감도 전했다. 배현성은 "선배와 처음 연기할 때부터 따뜻한 느낌을 받았다. 촬영하면서 조금씩 이야기를 나눴는데, 저한테 에너지를 많이 주셨다. 눈빛과 감정을 계속 보내주셔서 제가 선우 캐릭터를 연기할 때도 잘 나왔던 것 같다"고 말했다.

앞서 김현주는 유튜브 채널 '문명특급'에 출연해 "배현성이 제 아들을 연기해 줘서 고맙다"고 애정을 드러냈던 바 있다. 이를 들은 배현성도 "현주 선배가 제 엄마 역할을 해 주셔서 감사하다고 이야기하고 싶다"며 "선배가 그런 말씀을 하실 때마다 캐릭터, 작품에 대한 애정이 많이 느껴진다"고 화답했다.

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또한 '실낙원'이 개봉하면서 김현주의 과거 활동 모습이 유튜브에서 화제 되고 있다. 이에 배현성은 "'실낙원' 촬영 당시에도 제 알고리즘에 많이 떴다. 현주 선배는 그때나 지금이나 똑같으시다"며 "여전히 아름다우신 것 같다"고 감탄을 금치 못했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com