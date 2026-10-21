[SC인터뷰]"금융치료가 역시 최고"…'더 커뮤니티2' 루나 박세승, 눈물의 리더서 골드팀 첩자로(종합)

'더 커뮤니티2' 루나로 활약한 박세승. 사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] 화이트팀을 위해 자신을 내던졌던 '눈물의 리더'가 사실은 처음부터 판을 뒤흔들러 온 골드팀의 첩자였다니.

화이트팀 탈락의 비극을 단숨에 반전으로 뒤바꾼 것도 모자라, 사방을 옥죄어오는 다수 연합의 포위망 속에서 끝내 홀로 상금을 거머쥐었다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2')의 가장 거대한 반전이자 주인공, '루나' 박세승의 이야기다.

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'더 커뮤니티2' 루나로 활약한 박세승. 사진제공=웨이브

지난 9일 최종회가 공개된 '더 커뮤니티2'는 서로 다른 자원과 권한을 쥔 참가자들이 생존과 상금을 걸고 오직 거래와 협상을 통해 살아남아야 하는 사회 실험 서바이벌이다. 두뇌 싸움을 넘어, 화폐 경제와 국제정치의 축소판을 그려내며, 웨이브 주간 시청 시간 전 장르 1위는 물론 TV-OTT 통합 화제성 1위까지 휩쓰는 등 뜨거운 역주행 돌풍을 일으켰다.

이 정교한 세계관 한가운데에 루나 박세승이 있었다. 초반에는 상금 권한을 쥔 화이트팀 리더로서 팀의 분열을 막고 조율하는 '스피커'였지만, 실상은 새로운 화폐 '골드'를 들고 침투한 골드팀의 잠입 스파이였던 것. 결말까지 판을 주도하며 시즌 최고의 '키 플레이어'로 존재감을 각인시켰다.

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박세승은 "직접 경험하고 나왔을 때의 느낌과 몇 개월 뒤 방송으로 내 모습을 봤을 때의 느낌이 다르다. 객관적인 시각으로 제가 했던 행동과 주변 상황을 볼 수 있었다. 어른스러운 시각으로 그 시기를 돌아보는 느낌이었다. 많이 배우고 성장할 수 있었던 기회였다"고 종영 소감을 밝혔다.

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최다 상금을 획득한 만큼, 상금 사용처에도 궁금증이 생긴다. 박세승은 "끝났을 때는 상금에 큰 임팩트가 없었는데, 확실히 계좌에 꽂히니까 임팩트가 상당하더라. 심신이 힘들었던 것이 치유되더라. 금융치료가 역시 최고라고 생각했다"며 웃었다.

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이어 "사치하거나 돈을 크게 쓰는 버릇이 없어서 소비 계획이 있다기보다는 잘 굴려야겠다고 생각한다. 재테크를 하려고 한다. 아무래도 실리니까"라고 덧붙였다.

'더 커뮤니티2' 루나로 활약한 박세승. 사진제공=웨이브

그러나 최다 상금을 거머쥐기까지의 과정은 순탄치 않았다. 화이트팀의 리더였던 박세승은 팀원들을 위해 희생을 선택하며 탈락했지만, 이후 골드팀의 첩자라는 정체를 드러내고 돌아왔다. 화이트팀에서 쌓았던 관계가 한순간에 달라질 수도 있는 상황이었다.

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박세승은 "골드로 등장하면서 벌벌 떨었다. 화이트팀 자체가 신뢰를 바탕으로 한 팀이었다. 제가 화이트팀에 있을 때 희생을 선택한 것은 별개였다. 며칠 동안 함께 살고자 했던 마음이 가짜처럼 느껴질까 봐 무서웠다. 실망을 주는 게 무서웠다"고 털어놨다.

이어 "막상 들어갔을 때 마주친 표정들이 엄마, 아빠 같았다. 다른 분들은 죄송하지만 안 봤다. 레아(신혜원), 바울(넉스), 시선(이한)만 봤다. 활짝 웃고 있어서 이분들이 이해해 주겠다는 생각이 들었다"고 회상했다.

화이트팀에서 리더로 활약했던 것과 달리, 골드팀에서는 한발 물러나 있는 모습을 보이기도 했다. 박세승은 이를 자신의 판단 미스로 돌아봤다.

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"저는 팔로어보다 리더를 했을 때 자극제가 되는 것 같다. 처음에는 배려 차원이었다. 베스트 플레이어셨기 때문에 바통 터치라고 생각했다. 전날 감정이 고조된 상태였기 때문에 새로운 그룹을 위해 달려가는 게 스스로 안 될 것 같았다. 올바른 선택을 못 할 수도 있겠다는 생각에 한발 물러나 있자고 했는데, 지금 보면 그게 아쉽다. 더 적극적으로 할걸 그랬다. 스스로에게 동기부여가 됐을 텐데. 나름의 전략이었지만 판단 미스였다."

'더 커뮤니티2' 루나로 활약한 박세승. 사진제공=웨이브

특히 최종회에서 박세승이 선택한 마지막 공격은 종영 이후에도 다양한 해석을 낳았다. 골드팀이 다른 팀들과의 협상에서 고립된 가운데 나온 선택이었다는 점에서, 생존을 위한 전략과 감정적인 판단을 둘러싼 의견이 엇갈렸다.

"저는 들을 귀가 있는 사람을 높이 평가하고 지향점으로 본다. 스스로 귀가 얇다고 생각하기 때문이다. 누군가 설득되는 말을 하면 충분히 이해를 잘 한다고 생각했다. 그런데 상황이 극한이고 감정이 뛰는 순간 나의 상황만 보게 되는구나 싶었다. 그때도 느꼈지만, 감정이 앞서는 순간 상대를 이해할 여유도 없었던 것 같다. TV로 보면서는 함께 생각할 수 있더라. '내가 그 집단 내에 있다면, 다른 환경에서 살아본 사람이라면.' 그걸 한 번 더 생각하는 계기가 됐다."

'더 커뮤니티2' 루나로 활약한 박세승. 사진제공=웨이브

그렇다면 이번 경험은 박세승의 가치관을 얼마나 바꿔놓았을까. 의외로 사람의 본질적인 틀은 쉽게 달라지지 않는다고 봤다.

박세승은 "극한의 서바이벌을 경험했다고 해서 30년 동안 키워온 가치관이 며칠 만에 완전히 뒤바뀌지는 않더라"면서도 "그래도 문을 연 느낌은 분명히 있다. 어른이 되면서 스스로 가두고 있던 바운더리와 경계선을 한 단계 낮췄다고 해야 할까. 나와 다른 가치관을 가진 사람의 이야기도 '충분히 그럴 수 있겠구나' 하고 납득하는 여유가 생겼다"고 짚었다.

치열했던 8박 9일의 여정을 끝낸 만큼, 시즌3 출연에 대해서는 솔직하게 답했다.

박세승은 "워낙 과몰입하는 성향이라 이번 시즌에 제가 가진 모든 것을 남김없이 보여준 것 같다"며 "방송을 보며 아쉬운 부분도 있었지만, 이를 통해 많은 것을 배우고 성장했기에 지금으로서는 충분히 만족한다"며 미소 지었다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com