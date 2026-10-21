"270만원 갈 때 심장 뛰며 추격 매수"…조혜련이 털어놓은 아찔한 재테크

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 조혜련이 SK하이닉스 주식을 87만원에 매수했다가 세 배 가까운 수익을 놓친 사연을 공개했다. 주가가 치솟자 뒤늦게 추가 매수에 나섰지만 오히려 수익률이 크게 줄었다며 "돈이 없어서 다행"이라고 털어놔 웃음을 안겼다.

20일 유튜브 채널 '머니인더트랩'에는 '400 간다길래 심장이 뛰었어요. 조혜련도 참지 못한 추격 매수의 순간'이라는 제목의 '물린음악회' 영상이 공개됐다.

이날 조혜련은 방송인 서동주와 함께 주식 투자 경험을 털어놓으며 뜻밖의 재테크 근황을 전했다.

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조혜련이 투자한 종목은 최근 연예인들 사이에서도 화제를 모은 SK하이닉스였다. 그는 "87만원에 들어갔다. 안 팔았다면 수익이 3배"라며 저렴한 가격에 주식을 매수하고도 큰 수익을 놓쳤던 경험을 공개했다.

문제는 이후였다. 주가가 가파르게 오르면서 더 높은 가격에 추가 매수한 것. 조혜련은 "270 갈 때 400까지 간다고 하더라. 심장이 뛰었다"며 당시 주가 상승에 대한 기대감으로 추격 매수에 나섰다고 고백했다.

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현재 수익률에 대해서도 솔직하게 밝혔다. 조혜련은 "사실 아직 마이너스는 아니다. 그렇다고 그렇게 플러스도 아니다. 위에서 많이 샀기 때문"이라고 설명했다. 이어 "돈이 없어서 많이 못 샀다. 돈이 없는 게 다행"이라며 추가 매수할 여유 자금이 부족했던 상황을 오히려 다행스럽게 받아들였다.

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함께 출연한 서동주 역시 SK하이닉스 투자로 쓴맛을 본 경험이 있었다.

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서동주는 과거 SK하이닉스를 280만원대에 매수했다가 수익률이 마이너스 50%까지 떨어졌던 경험을 언급하며 조혜련과 공감대를 형성했다.

조혜련의 SK하이닉스 투자는 앞서 한 차례 화제를 모은 바 있다. 지난 6월 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성'에서는 개그우먼 신기루가 SK하이닉스를 146만원에 매수했다고 밝히자 조혜련이 "난 87만원에 들어갔다"고 말해 놀라움을 안겼다. 조혜련은 국내 우량주를 중심으로 투자한다며 국내 기업들의 성장 가능성에 대한 기대감을 드러냈다.

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주식 투자에 대한 과거 인식도 떠올렸다. 그는 "주식을 한다고 하면 어르신들이 도박처럼 난리였다"며 과거와 달라진 투자 분위기를 언급했다. 이어 '여걸식스'에 출연하던 2005년 무렵에는 하이닉스라는 기업조차 제대로 몰랐다며 일찍부터 투자하지 못한 아쉬움도 드러냈다.

조혜련은 주식 투자에 실패하거나 손실을 본 사람들에게 공감을 표하면서 "팔아야 할 때 안 팔고 안 팔아야 할 때 팔았다. 낙담한 사람 중 나도 한 명"이라고 말했다. 그러면서도 장기적인 관점에서 주식을 보유하겠다는 생각을 밝히며 "그냥 덮어놓고 보지 말아야 한다"고 덧붙였다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com