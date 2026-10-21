‘킬잇 우승’ 김나라, ♥동성 연인과 결혼…면사포 속 ‘두 신부’ 화보 공개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] tvN '킬잇' 최종 우승자 김나라가 8년간 사랑을 이어온 동성 연인과 마침내 결혼식을 올린다. 방송에서 여자친구를 향해 공개적으로 결혼을 약속했던 그가 결혼식을 열흘 앞두고 두 사람의 웨딩화보까지 공개해 눈길을 끌었다.

김나라는 지난 20일 자신의 SNS에 "내가 진짜 신부가 됐구나(My first bridal moment)"라는 글과 함께 여러 장의 웨딩사진을 게재했다.

그는 "8년의 연애 끝에 결심한 우리의 결혼식이 열흘 남았다"며 설레는 마음을 드러냈다. 이어 "웨딩 소식을 듣고 환대해준 한 브랜드 덕분에 화보 컬렉션으로 첫 웨딩사진을 남기게 됐다"며 "그것도 비가 콸콸 오는 날, 오히려 로맨틱하게"라고 촬영 당시를 회상했다.

Advertisement

함께 공개된 사진에는 김나라와 동성 연인의 다정한 모습이 담겼다.

짧은 금발 머리의 김나라는 어깨가 드러나는 순백의 웨딩드레스를 입고 신부로 변신했다. 몸매를 따라 자연스럽게 떨어지는 머메이드 라인의 드레스에 화려한 베일을 더해 우아하면서도 개성 넘치는 분위기를 완성했다.

Advertisement

특히 검은색 의상을 입은 여자친구와 나란히 소파에 앉아 포즈를 취하는 모습이 눈길을 사로잡았다. 두 사람은 커다란 면사포를 함께 뒤집어쓴 채 환하게 웃으며 8년 연애 끝에 결혼을 앞둔 행복한 순간을 사진으로 남겼다.

Advertisement

김나라는 웨딩드레스에 대해서도 남다른 애정을 드러냈다. 그는 "특유의 우아함과 화려함이 잘 드러나면서도 클래식한 드레스"라며 "머메이드 핏 커팅으로 우아하면서 자연스럽게 드레이핑돼 떨어지는 허리 라인이 너무 예쁘다"고 설명했다.

Advertisement

이어 커다란 베일에 대해서는 "드라마틱한 사이즈 그리고 자수와 진주 디테일이 너무나 아름답다"며 특별한 선물에 감사 인사를 전했다.

김나라의 결혼 소식은 지난 7월 방송된 tvN '킬잇' 최종회와 맞물려 더욱 관심을 모으고 있다.

Advertisement

당시 김나라는 치열한 서바이벌 끝에 최종 우승을 차지한 뒤, 함께 고생한 여자친구를 언급하며 공개적으로 결혼 의사를 밝혔다. 그는 "언제나 저의 가장 멋진 파트너이자 매니저인 저의 여자친구 너무 고맙다"며 애틋한 마음을 드러냈다.

이어 "지금까지는 돈 때문에 미뤄왔다고 생각하는 결혼식을 꼭 올리고 싶다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

방송 이후 SNS에서도 두 사람의 결혼을 암시하는 대화가 이어졌다. 김나라가 "함께 잠 안 자면서 이 모든 과정 함께 해준 내 파트너이자 와이프 너무 고생했고 사랑합니다"라고 적자 여자친구는 "고생했다! 식장 잡을까?"라고 댓글을 남겼다.

Advertisement

이에 김나라는 "하객석 많은 곳으로"라고 화답하며 많은 사람의 축복 속에서 결혼식을 올리고 싶은 마음을 드러냈다. 그리고 약 3개월 만에 두 사람은 실제 결혼식을 앞두게 됐다.

8년 동안 서로의 곁을 지켜온 연인에서 이제 결혼식의 주인공으로 새로운 출발을 준비하는 김나라. '킬잇' 우승 당시 공개적으로 밝힌 결혼의 꿈이 현실이 되면서 축하의 관심이 이어지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com