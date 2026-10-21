주진모♥민혜연, 무슨 일…의미심장 발언 "집안에 이슈 있어 자제하라고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 주진모·의사 민혜연 부부가 골프 아이템을 소개하며 의미심장한 말을 했다.

20일 유튜브 채널 '노답골프'에서는 '홀인원 3번? 주진모, 도대체 뭘 쓰길래?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

근황에 대해 주진모는 "제 아내인 민혜연님 잘 케어하면서 아내가 쉬는 날에 맞춰서 즐거운 라운딩을 하면서 지내고 있다. 반 골퍼로 생활하고 있다"고 밝혔다.

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제작진은 "일주일에 몇 번 나가냐"고 물었고 주진모는 "아내가 허락해주는 한 웬만하면 많이 나가려 하는데 요새는 주중에 한 번 정도 나가고 있다"고 밝혔다. 하지만 민혜연은 "지난주에 몇 번 나가냐"고 물었고 주진모는 "가끔 허락해 주시면 주중 2번"이라고 조심스럽게 밝혔다. 이에 민혜연은 "기본적으로 2번이고 보통 3번 이상은 나갔다가 요즘 약간 저희 집안에 이슈가 있어서 자제하라 했다"고 의미심장한 말을 했다.

이어 주진모는 자신의 골프 백을 공개했다. 다양한 장비들을 소개한 주진모는 "이 퍼터는 되게 오래된 퍼터다. 아내랑 결혼하기 직전에 산 것"이라 밝혔다. 이에 놀란 민혜연은 "다른 퍼터들은 결혼한 다음에 산 거냐. 잠깐 쉬어가겠다"며 "미리 사놓은 거라 하지 않았냐"고 캐물었다.

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당황한 주진모는 "여보랑 결혼하기 전에도 있었지만 내가 미국에서 직구하려 했는데 영어를 잘 모르니까 여보가 도와줬던 퍼터"라고 해명했다. 민혜연은 "맨날 처음 보는 거라 '이거 뭐야?' 하면 '원래 갖고 있던 거'라 했다. 유행한지 얼마 안 된 것도 있어서 물어보면 10년 전에 산 거라더라. 10년 전엔 없었던 거 같은데"라고 토로해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com