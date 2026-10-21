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주진모♥민혜연, 무슨 일…의미심장 발언 "집안에 이슈 있어 자제하라고"

이우주 기자

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주진모♥민혜연, 무슨 일…의미심장 발언 "집안에 이슈 있어 자제하라고"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 주진모·의사 민혜연 부부가 골프 아이템을 소개하며 의미심장한 말을 했다.

20일 유튜브 채널 '노답골프'에서는 '홀인원 3번? 주진모, 도대체 뭘 쓰길래?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

근황에 대해 주진모는 "제 아내인 민혜연님 잘 케어하면서 아내가 쉬는 날에 맞춰서 즐거운 라운딩을 하면서 지내고 있다. 반 골퍼로 생활하고 있다"고 밝혔다.

제작진은 "일주일에 몇 번 나가냐"고 물었고 주진모는 "아내가 허락해주는 한 웬만하면 많이 나가려 하는데 요새는 주중에 한 번 정도 나가고 있다"고 밝혔다. 하지만 민혜연은 "지난주에 몇 번 나가냐"고 물었고 주진모는 "가끔 허락해 주시면 주중 2번"이라고 조심스럽게 밝혔다. 이에 민혜연은 "기본적으로 2번이고 보통 3번 이상은 나갔다가 요즘 약간 저희 집안에 이슈가 있어서 자제하라 했다"고 의미심장한 말을 했다.

주진모♥민혜연, 무슨 일…의미심장 발언 "집안에 이슈 있어 자제하라고"

이어 주진모는 자신의 골프 백을 공개했다. 다양한 장비들을 소개한 주진모는 "이 퍼터는 되게 오래된 퍼터다. 아내랑 결혼하기 직전에 산 것"이라 밝혔다. 이에 놀란 민혜연은 "다른 퍼터들은 결혼한 다음에 산 거냐. 잠깐 쉬어가겠다"며 "미리 사놓은 거라 하지 않았냐"고 캐물었다.

당황한 주진모는 "여보랑 결혼하기 전에도 있었지만 내가 미국에서 직구하려 했는데 영어를 잘 모르니까 여보가 도와줬던 퍼터"라고 해명했다. 민혜연은 "맨날 처음 보는 거라 '이거 뭐야?' 하면 '원래 갖고 있던 거'라 했다. 유행한지 얼마 안 된 것도 있어서 물어보면 10년 전에 산 거라더라. 10년 전엔 없었던 거 같은데"라고 토로해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

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