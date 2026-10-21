최동석, 박지윤과 '상간 소송' 선고 앞두고 의미심장 "내 마음 돌볼 여력 없었다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 최동석이 집 안을 화사하게 꾸민 근황을 공개하며 달라진 일상을 전했다.

최동석은 21일 "내 마음을 돌볼 여력이 없으니 한동안 집안도 꾸미지 못하고 살았던 것 같다"며 의미심장한 글을 남겼다.

현재 자녀들은 전처 박지윤과 살고 있는 가운데 최동석은 혼자 살며 삭막해진 집안을 화사한 꽃과 예쁜 유리잔 등으로 꾸몄다.

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최동석은 이어 "이제는 예쁘게 꾸미고 좋은 것만 보고 살아야지. 마음이 한결 편안해지니 집안 분위기도 달라진다"고 덧붙였다.

앞서 최동석은 KBS 아나운서 동기인 박지윤과 2009년 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 2023년 결혼 14년 만에 이혼 절차에 들어갔으며, 현재 관련 소송을 진행 중이다. 두 자녀의 친권과 양육권은 박지윤이 갖고 있다.

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이와 별개로 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송도 진행되고 있다. 해당 소송의 항소심은 변론 절차를 마쳤으며, 오는 11월 16일 제주지방법원에서 선고가 예정돼 있다.