‘사실상 해체’ 템페스트 의웅, 반듯한 글씨로 쓴 작별 편지 “제 청춘 아름답게 만들어줘 감사”

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 템페스트(TEMPEST)가 데뷔 4년 만에 사실상 해체 수순을 밟는 가운데 멤버 루(LEW·이의웅)가 장문의 편지로 마지막 인사를 전했다. 그는 "더 오랜 시간 함께하고 싶었다"며 그동안 겪었던 혼란과 아쉬움을 털어놔 안타까움을 자아냈다.

의웅은 지난 20일 자신의 SNS에 "안녕하세요. TEMPEST의 LEW, 이의웅입니다"라는 인사로 시작하는 긴 글을 게재했다.

그는 "어떤 말부터 꺼내야 할지, 또 어떤 말로 저의 마음을 전해야 할지 오랫동안 고민했다"며 "지금까지 TEMPEST를 사랑해 주시고 저를 아껴주신 모든 분들께 진심으로 감사하다"고 운을 뗐다. 이어 팬들을 향해 "오랜 시간 저희를 믿고 기다려 주셨을 여러분의 마음을 생각하면 감사한 만큼 죄송한 마음도 정말 크다"며 미안함을 전했다.

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특히 그룹 활동 중단이 결정되기까지 겪었던 복잡한 심경을 솔직하게 고백해 눈길을 끌었다.

의웅은 "앞으로의 활동 방향과 여러 상황들이 정리되는 것을 기다리면서 그 시간 동안 저 역시 많이 혼란스러웠고, 마음 아픈 시간들을 보낸 것 같다"고 밝혔다. "기다리는 여러분의 마음을 알면서도 저의 이야기를 전해드리지 못해서 죄송하다"며 그동안 팬들과 충분히 소통하지 못했던 이유를 설명했다.

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무엇보다 아직 이루지 못한 꿈이 많았다는 고백이 안타까움을 더했다.

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그는 "저 역시 여러분과 더 오랜 시간 함께하고 싶었고, 더 보여드리고 싶은 모습들도 많이 남아 있었다"며 "하지만 여러 상황과 여건으로 인해 부득이하게 함께 활동을 이어가기 어렵게 됐다"고 털어놨다. 그러면서 "저 또한 아쉬움이 많이 남지만, 그동안 함께해 주신 여러분께 진심으로 감사드린다"고 덧붙였다.

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팬들과 함께했던 지난 4년을 돌아보는 대목에서는 애틋함이 묻어났다.

의웅은 "저는 그동안 여러분께 정말 많은 사랑을 받았다. 그리고 하루도 빠짐없이 행복했다"며 "처음 무대에 올랐던 날부터 여러분의 응원 소리로 가득했던 공연장, 그리고 함께 웃고 울었던 수많은 날들까지 앞으로도 오래도록 제 가슴속에 남을 소중한 추억이 됐다"고 회상했다. "누군가에게 사랑받고 응원받는다는 것이 얼마나 큰 행복인지 알게 해주셔서 진심으로 감사드린다"며 팬들의 사랑에 고마움을 전했다.

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함께 청춘을 보낸 멤버들을 향한 인사도 잊지 않았다.

의웅은 "멤버들과는 정말 어린 나이에 만나서 성인이 되어서까지 함께 많은 시간과 순간들을 보냈다"며 "밤낮을 가리지 않고 함께 연습하고, 울고, 웃고, 기쁜 순간도 힘든 순간도 모두 함께 겪었다"고 밝혔다. 그는 "멤버 한 명 한 명 모두에게 고맙다는 말을 전하고 앞으로도 늘 건강하고 행복하기를 바란다"며 각자의 길을 걷게 된 멤버들의 새로운 시작을 응원했다.

새 출발을 앞둔 두려움도 고백했다.

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의웅은 "저도 이제 새로운 길을 걸어가 보려고 한다"며 "익숙했던 곳을 떠나 새로운 시작을 앞두고 있는 지금, 솔직히 두렵고 걱정되는 마음도 크다"고 전했다. 그러면서도 "두려움에 머무르기보다는 앞으로 나아가 보려 한다. 여러분께 받은 사랑과 응원을 잊지 않고 앞으로도 꾸준히 배우고 노력하며 더 나은 모습을 보여드리겠다"고 다짐했다.

마지막으로 그는 "부디 너무 오래 아파하거나 슬퍼하지 않으셨으면 좋겠다"며 "함께했던 시간들이 아쉬움과 슬픔보다는 행복하고 따뜻했던 기억으로 남기를 바란다"고 당부했다.

특히 "마지막으로 저의 청춘을 아름답게 만들어 주셔서 감사합니다"라는 말에 이어 "지금까지 TEMPEST의 LEW였습니다. 진심으로 감사드리고, 사랑합니다"라는 문장으로 긴 편지를 마무리했다.

앞서 이날 소속사 YH엔터테인먼트는 템페스트의 그룹 활동 중단을 공식 발표했다.

소속사는 "멤버들과 오랜 기간 신중하게 논의한 끝에 그룹 활동을 중단하고, 향후 각 멤버의 개인 활동에 집중하기로 결정했다"고 밝혔다. 이에 따라 멤버 혁은 오는 26일 입대를, 의웅은 11월 1일부로 소속사와 전속계약을 종료한다. 한빈, 형섭, 은찬, 태래는 소속사의 지원 아래 개인 활동에 집중할 예정이다.

템페스트는 2022년 3월 데뷔한 그룹으로, '배드 뉴스(Bad News)', '드래곤(Dragon)', '브룸 브룸(Vroom Vroom)' 등의 곡을 발표하며 활동했다. 의웅은 2017년 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 얼굴을 알렸고 같은 프로그램에 출연한 형섭과 함께 템페스트 멤버로 활동하며 팬들의 사랑을 받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com