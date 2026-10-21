[SC인터뷰]"결국 신혜원은 신혜원이네"…'더 커뮤니티2' 레아, 화폐 발행 포기한 이유(종합)

'더 커뮤니티2' 레아로 활약한 신혜원. 사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] 살아남기 위해 누구보다 치열하게 싸웠지만, 마지막 순간에는 승리보다 신뢰를 택했다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2')에서 화이트팀의 전략과 협상을 이끈 '레아' 신혜원은 최종회에서 화폐 추가 발행을 포기했다. 정치부 기자로서 능력주의와 실리주의를 체득한 그가 극한의 생존 경쟁 끝에 내린 선택이었다.

지난 9일 최종회가 공개된 '더 커뮤니티2'는 서로 다른 자원과 권한을 가진 참가자들이 생존과 상금을 걸고 거래와 협상을 벌이는 사회 실험 서바이벌이다. 화폐경제와 국제정치를 축소한 게임 구조로 주목받았으며, 웨이브 주간 시청 시간 전 장르 1위와 TV-OTT 통합 화제성 1위에 오르는 등 성과를 거뒀다.

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'더 커뮤니티2' 레아로 활약한 신혜원. 사진제공=웨이브

신혜원은 프로그램을 마친 소감으로 "일장춘몽 같다. 영화를 한 편 찍은 것 같다"며 "영화 같은 상황을 일상에서는 경험하기 어렵지 않나. 조금은 익숙했던 기자의 일상에서 벗어나 완전히 몰입해 그 역할을 수행할 수 있었다는 게 한 편의 영화 같았다"고 돌아봤다.

정치부 기자인 신혜원은 평소 자신의 가치관을 능력주의와 실리주의에 가깝다고 생각했다. 매일 기사를 생산하고 성과를 평가받는 직업적 환경이 영향을 미쳤다는 설명이다. 실제 게임에서도 상대 팀을 견제하고 전쟁에 적극적으로 참여하며 승리를 위해 움직였다.

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신혜원은 "원래 INTP인데 기자를 하면서 사회생활을 하는 ENTP로 바뀌었다. 그런 사회적 자아를 가지고 있다"며 "능력을 중시하고, 잘해야 하고, 결과물이 필요하다. 기사 하나하나를 매일 생산하고 평가받다 보니 능력주의와 실리주의가 내 가치관이 됐다고 생각했다"고 밝혔다.

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이어 "프로그램에서도 그런 부분이 있었다. 딜레마를 겪었지만 전쟁에 나가 누구보다 열심히 싸웠고, 골드의 발을 묶는다든지 여러 플레이에서 최선을 다하려고 했다"면서도 "그런데 오롯이 나의 선택이 결정적인 순간에는 본질적인 자아가 나오는 것 같더라. 결국 의미나 원칙에 부합하는 선택을 내렸다. 주변 친구들도 '신혜원은 신혜원이네'라고 하더라"며 웃었다.

'더 커뮤니티2' 레아로 활약한 신혜원. 사진제공=웨이브

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직업적 정체성은 프로그램 출연을 결정하는 과정에서도 중요한 기준이었다. 시즌1을 보면서 서로 다른 가치관을 가진 사람들이 대화하고 이해하는 과정에 관심을 가졌다는 것이다.

신혜원은 "요즘 사회에서는 자신이 가진 가치관을 드러내기가 어렵다. '너는 그래? 나는 이래'라는 식으로 소통하기보다, 가치관을 드러내면 낙인이 되고, 오히려 소통을 단절하는 계기가 되기도 한다"며 "시즌1은 그런 것을 풀어보는 장이라고 생각했다. 정치부 기자이지만 진영을 떠나 개인의 가치관도 있지 않나. 내가 주장하는 바에 100% 공감하지 않더라도 납득할 수 있다는 것을 보여주고 싶었다"고 설명했다.

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특히 기자라는 직업에 따르는 윤리적 책임도 의식했다. 신혜원은 "시즌1에서 기자라는 직업을 활용한 플레이도 나왔는데, 그 역할이 똑같이 주어질 거라 생각은 안 했다"라면서도 "저 역시 직업적 정체성을 떼어놓을 수 없었다. 기자들이 악마의 편집을 한다거나 '기레기'라는 욕을 먹기도 하지만, 그래도 직업윤리가 있다. 그것이 삶의 태도에 투영되는 면이 있어서 긍정적인 측면을 보여주고 싶었다"고 말했다.

'더 커뮤니티2' 레아로 활약한 신혜원. 사진제공=웨이브

그러나 승리를 위해 치열하게 싸우는 과정에서 자신의 선택을 둘러싼 고민도 깊어졌다. 이러한 딜레마가 가장 잘 드러난 장면은 최종회에서 보석을 추가 발행하지 않기로 결정했을 때였다.

신혜원은 "마지막에 보석을 발행하지 않은 것은 루나(박세승)의 행동을 예측하지 못한 부분도 있다"며 "그때야말로 모든 감정이 폭풍처럼 몰려왔던 것 같다"고 털어놨다.

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이어 "쿨한 척 서운하지 않았다고 하지만, 인간 대 인간의 플레이다 보니 감정적인 부분이 있었다. 일정을 진행하면서 내 기준대로 움직이지 못하는 선택을 할 때도 많았다. 그때마다 딜레마를 겪었고, 합리화하는 나를 보면서 자기혐오도 있었다"고 고백했다.

그럼에도 마지막 순간 화폐를 발행하지 않은 것은 자신의 원칙을 행동으로 보여주기 위한 선택이었다.

신혜원은 "처음에는 서바이벌이고 전쟁도 게임이라고 생각했다. 그런데 직접 플레이하다 보니 자꾸 프로그램 같지 않았다. 그 당시에는 내 삶이었다. 단어 하나하나의 의미가 컸다"며 "마지막은 게임의 완결점인 순간이었지만, 내게는 삶의 한 과정처럼 느껴졌다"고 말했다.

이어 "우리가 여태까지 싸웠던 가장 큰 이유는 이기기 위해서이기도 했지만, 불안 때문이기도 했다. 내 선택으로 그 불안을 한 번 끊을 수 있다면, 신뢰를 실천으로 보여주는 것이 의미가 있으면 좋겠다고 생각했다"며 마지막 결정을 설명했다.

그 선택을 둘러싼 부정적인 해석 역시 받아들이고 있었다. 신혜원은 "골드나 루나에 대한 부채의식을 느끼기도 하지만, 이것을 위선이라고 보는 평가도 자유롭다고 생각한다"고 밝혔다.

다만 "위선은 선이 존재하는 단어라고 생각하는데, 이 게임에는 선이 없었다"며 "지키겠다고 한 말을 지키지 못했을 때 선과 악으로 이분법적으로 해석하는 것이 이 프로그램의 묘미는 아닌 것 같다"고 짚었다.

'더 커뮤니티2' 레아로 활약한 신혜원. 사진제공=웨이브

이러한 고민은 신혜원이 게임을 바라본 시각과도 연결된다. 권성민 PD가 국제정치와 화폐경제를 모델로 설계한 '더 커뮤니티2'에서 그는 팀 간의 전쟁과 협상을 현실 국제사회의 이해관계에 빗대어 해석했다.

신혜원은 "국제사회로 치환해서 보면 외교라는 게 순간적인 판단으로만 굴러가지 않는다. 먼 미래를 보고 당장의 손해를 감수할 때도 있고, '이걸 왜 했지?'라고 생각할 때도 있다. 우리 협상에도 그런 순간들이 있었다"고 말했다.

이어 "각자의 능력도 다르다. 매 순간 국가의 이익을 위해 다른 상대와 다투고 치열하게 움직이지만, 제삼자의 관점에서 보면 정작 이익을 보는 사람은 싸우는 당사자가 아닌 또 다른 사람이었다"며 "우리끼리 싸우는 것이 결국 제 살 깎아먹기라는 점에 경종을 울리는 시스템을 보여줬던 것 같다"고 분석했다.

그러면서 "사람과 사람이 하는 플레이라는 점도 중요했다. AI가 플레이했다면 어땠을까 생각해 봤는데, 답이 없더라. 인간과 인간이기 때문에 나오는 결과라고 생각한다. 필승 전략은 없었던 것 같다"고 덧붙였다.

'더 커뮤니티2' 레아로 활약한 신혜원. 사진제공=웨이브

이번 경험을 통해 자신의 가치관을 새롭게 확인하기도 했다. 신혜원은 "프로그램을 마치고 '역시 나구나'라고 생각했다"며 "능력과 실리를 중시하는 사람이 됐다고 생각했지만, 결정적인 순간에는 결국 내가 중요하게 생각하는 의미와 원칙에 따라 움직이더라. 나라는 인간이 한결같다는 생각이 들었다"고 돌아봤다.

그렇다면 자신의 본모습을 확인한 신혜원이 또 한 번 커뮤니티 타운에 입성한다면 어떨까. 시즌3 출연 가능성에 대해서는 새로운 모습으로 도전할 의향을 내비쳤다.

"바울(넉스)이 표현한 것처럼 얼굴에 점 찍고 독하게 돌변할 마음의 준비가 된다면 다시 도전할 수 있을 것 같아요(웃음). 직접 경험해 보니 이 프로그램에 참여했다는 사실 자체가 제 인생의 큰 선물이었어요!"

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com