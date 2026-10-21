‘나솔’ 34기 영철, 데이트 중 돌연 자리 이탈…이이경 “이런 건 또 처음”

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기 영철이 현숙을 향한 거침없는 애정 공세로 부담감을 안긴 데 이어, 첫 데이트 도중 돌연 자리를 이탈하는 돌발 행동으로 3MC를 당황하게 만든다.

21일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 '다둥이 특집' 34기 솔로남녀들의 첫 데이트 선택과 그 현장이 공개된다.

이날 영철은 자기소개 이후에도 현숙을 향한 마음을 숨기지 않는다. 특히 다른 출연자들이 함께 있는 공용 거실에서 대놓고 호감을 표현하며 적극적으로 다가간다.

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영철은 현숙에게 "단백질을 원하시면 셰이크만 먹어도 되나요?"라고 물으며 첫 데이트를 염두에 둔 듯한 발언을 한다.

여기에 현숙이 치킨을 좋아한다는 사실을 알게 되자, 홍천에 사는 지인에게 직접 전화를 걸어 치킨 맛집까지 수소문한다. 현숙을 향한 관심을 다른 출연자들 앞에서도 숨기지 않는 모습이다.

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그러나 정작 현숙의 반응은 미지근하다. 영철의 계속되는 공개 플러팅에 점차 표정이 굳어진 현숙은 제작진과의 인터뷰에서 "'어떻게 반응해야 하지?'라는 생각이 들었다"고 솔직한 속내를 털어놓는다.

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그런가 하면 영철은 첫 데이트 현장에서도 예측할 수 없는 행동으로 모두를 놀라게 한다.

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식사 도중 갑자기 "인터뷰 있다고 얘기하셔서, 잠깐만요"라는 말을 남기고 자리를 떠나는 것.

이를 지켜보던 데프콘은 "밥 먹는데 갑자기 인터뷰가 있다고요?"라며 황당해한다. 이이경 역시 "이런 건 또 처음 보네"라며 영철의 돌발 행동에 놀라움을 감추지 못한다.

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과연 영철이 갑자기 데이트 자리를 떠난 진짜 이유가 무엇인지, 현숙과 첫 데이트를 성사시켰을지도 관심을 모은다.

한편 자기소개 이후 34기 솔로나라에는 순자를 향한 관심이 쏟아진다.

솔로남들이 각자 호감 있는 여성의 이름을 밝히는 과정에서 순자가 빠짐없이 언급되자, 한 출연자는 "순자 님이 완전 대폭발해버렸네"라며 놀라워한다.

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또 다른 솔로남은 "완전 맏며느릿감이어서 인기가 많을 줄 알았다"고 말하고, 다른 출연자들 역시 "어른들이 딱 좋아하는 확신의 며느리상이다", "결혼 관점에서 봤을 때 여성이 갖춰야 될 걸 다 갖추고 있다"며 순자를 극찬한다.

영철의 거침없는 직진과 순자를 둘러싼 치열한 관심 속에서 34기 첫 데이트가 어떤 결과로 이어질지 주목된다.

'나는 SOLO'는 21일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com