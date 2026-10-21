추영우♥김소현, 애틋한 키스 후 또 위기…결국 빗속까지 따라가 ‘직진 고백’(연애박사)

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 추영우가 김소현과 애틋한 눈물의 키스를 나눈 데 이어, 빗속에서 예상치 못한 고백을 던지며 시청자들의 설렘을 자극했다.

디즈니+ 시리즈 '연애박사'에서 추영우는 사랑에는 서툴지만 누구보다 진심인 박민재 역을 맡아 김소현과 청춘 로맨스를 펼치고 있다.

'연애박사'는 한때 수영선수였지만 병으로 한쪽 다리를 잃은 박사과정생 민재(추영우)와 진로를 잃고 방황하다 새로운 길을 찾은 석사과정생 유진(김소현)이 로봇 연구실에서 만나 펼치는 로맨스. 최근 공개된 5회에서는 유진을 향한 민재의 진심이 드러나며 두 사람의 관계에 변화가 찾아왔다.

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논리와 공식에는 누구보다 익숙하지만 연애에는 서툰 민재는 유진 앞에서 점차 자신의 감정을 표현하기 시작했다. 평소 무심하고 이성적인 태도를 유지하던 민재는 유진에게만큼은 세심하고 다정한 모습을 보였다. 그러나 자신이 한쪽 다리를 잃었다는 사실을 알게 된 유진이 예상치 못한 반응을 보이자, 민재의 감정도 복잡해졌다. 추영우는 상처받은 마음을 애써 감추면서도 오히려 유진을 위로하는 민재의 모습을 섬세한 눈빛과 표정으로 그려냈다.

두 사람의 애틋한 키스 역시 관심을 모았다. 눈물을 머금은 채 서로의 마음을 확인한 민재와 유진. 하지만 키스 이후에도 두 사람의 로맨스는 순탄하지만은 않았다. 유진은 다시 한번 적극적으로 자신의 마음을 고백했지만, 민재는 선뜻 그 마음을 받아들이지 못했다. 사랑을 향한 설렘과 동시에 자신이 지닌 상처 때문에 망설이는 모습이었다.

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그러나 결국 민재는 빗속으로 나선 유진을 따라갔다. 그는 "나는 한번 삼키면 절대로 안 토해. 그래도 갈래?"라는 독특하면서도 진심 어린 말로 유진을 향한 마음을 전했다. 쉽게 마음을 열지 못했던 민재가 자신만의 방식으로 사랑에 대한 결심을 드러낸 순간이었다.

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이 같은 추영우의 연기에 시청자들의 반응도 이어지고 있다. 시청자들은 "추영우땜에 설레고, 아프고, 웃음 나오고, 다 해", "추영우 너드 연기 진짜 잘함", "민재 캐릭터가 너드남 완성형인데 표현을 너무 잘해준다", "표정 말투 연기 너무 좋다" 등의 반응을 보였다.

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추영우는 사랑 앞에서 어쩔 줄 몰라 하는 풋풋한 모습부터 과거의 상처로 흔들리는 청춘의 복잡한 내면까지 표현하며 캐릭터의 매력을 살리고 있다. 서로의 상처를 알아가며 한층 가까워진 민재와 유진이 앞으로 어떤 사랑을 이어갈지 관심이 쏠린다.

한편 '연애박사'는 매주 월요일과 화요일 디즈니+를 통해 공개된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com