유홍준, 국립중앙박물관장 결국 물러난다…‘친일파 유묵’ 셀프 출품 논란에 책임

국감 위원 질의에 답하는 유홍준 국립중앙박물관장 (서울= 연합뉴스) 배재만 기자 = 유홍준 국립중앙박물관장이 19일 국회에서 열린 문화체육관광위원회 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다. 2026.10.19 scoop@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 조민정 기자] 유홍준 국립중앙박물관장이 자신의 소장품을 박물관 특별전에 출품했다가 '친일파 유묵'으로 확인된 논란 끝에 결국 사의를 표명했다. 취임 15개월 만이다.

유 관장은 21일 입장문을 통해 "국민 여러분께서 국립중앙박물관에 보내주신 깊은 신뢰와 우리 박물관 직원들이 쌓아 올린 가치가 저의 개인적인 실수로 한순간에 무너졌다"며 관장직에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔다.

그는 "모든 비판은 전적으로 저의 책임"이라며 "실추된 박물관의 명예를 바로 세우기 위해서는 제가 관장직에서 물러나는 것이 옳다는 결론에 이르렀다"고 설명했다.

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이번 사태는 국립중앙박물관이 개최한 특별전 '우리들의 밥상'에서 시작됐다.

박물관은 '일반시국은'(一飯是國恩·한 그릇의 밥도 나라의 은혜)이라는 글씨를 독립운동가 박원근 지사의 유묵으로 소개했다.

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그러나 해당 작품이 실제로는 친일반민족행위자 박중양의 글씨라는 사실이 확인되면서 논란이 불거졌다. 박물관은 뒤늦게 작품을 철거했지만, 이후 유묵의 소유자가 다름 아닌 유홍준 관장 본인이라는 사실까지 드러났다.

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박물관 수장이 자신의 소장품을 직접 전시에 출품한 데다 역사적 인물에 대한 기본적인 검증조차 제대로 이뤄지지 않았다는 점에서 비판이 확산됐다. 개인 소장품 전시의 적절성과 이해충돌 가능성도 도마 위에 올랐다.

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유 관장은 결국 논란에 대한 책임을 지고 사퇴를 결심했다.

그는 "이번 일로 실망하고 상처받으신 국민 여러분과 애국지사 유족, 박물관 직원들께 깊이 사죄드린다"며 거듭 고개를 숙였다.

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이어 "'우리들의 밥상' 특별전의 의의가 이번 일로 퇴색되지 않기를 바란다"고 당부했다.

짧았던 재임 기간을 돌아보며 소회도 밝혔다.

유 관장은 "비록 15개월이라는 짧은 기간이었지만 우리 문화유산의 가치를 지키는 영예로운 일을 할 수 있었던 것은 제 인생의 가장 큰 축복이자 영광이었다"고 전했다.

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한국 문화유산의 가치를 널리 알려온 미술사학자 유홍준 관장은 결국 자신의 소장품을 둘러싼 전시 논란으로 임기를 마무리할 처지에 놓였다.

다음은 유홍준 공식 입장

안녕하십니까. 국립중앙박물관장 유홍준입니다.

저는 오늘 국립중앙박물관장직에서 물러나고자 사의를 표명합니다.

그동안 국민 여러분께서 국립중앙박물관에 보내주신 깊은 신뢰와 우리 박물관 직원들이 쌓아 올린 가치가 저의 개인적인 실수로 한순간에 무너졌습니다. 그간의 모든 비판은 전적으로 저의 책임임을 다시 한 번 분명히 말씀드립니다.

실추된 박물관의 명예를 바로 세우기 위해서는 제가 관장직에서 물러나는 것이 옳다는 결론에 이르렀습니다.

이번 일로 인해 실망하고 상처받으신 국민 여러분과 애국지사 유족 분들, 그리고 박물관 직원 분들께 깊이 사죄드립니다. 박물관 연구직들이 오랜 시간 성심을 다해 준비한 '우리들의 밥상' 특별전의 의의가 이 일로 인해 퇴색되지 않기를 바라는 마음입니다.

비록 15개월이라는 짧은 기간이었지만 우리 문화유산의 가치를 지키는 영예로운 일을 할 수 있었던 것은 제 인생의 가장 큰 축복이자 영광이었습니다. 박물관의 성장을 위해 밤낮으로 함께 일해 온 박물관 직원 여러분들의 노고를 잊지 않겠습니다.

비록 저는 떠나지만, 대한민국 역사와 문화의 심장인 국립중앙박물관이 앞으로도 더욱 크게 도약할 수 있도록 국민 여러분께서 변함없는 사랑과 성원을 보내주십사 간곡히 부탁드립니다.

2026년 10월 21일

국립중앙박물관장 유홍준