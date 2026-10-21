김영희 "'10살 연하' 남편 외도 의심해 이혼 선언, 정말 큰일날 뻔" ('말자쇼')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '말자쇼' 김영희가 남편과 이혼까지 결심했던 일화를 밝혔다.

21일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 이혼 전문 변호사 양나래가 출연했다.

양나래 변호사는 배우자의 외도를 의심할만한 정황들에 대해 이야기했다. 이에 김영희는 "저는 제 생일 주간에 이혼을 결심한 적이 있었다"고 폭탄 고백을 했다.

Advertisement

김영희는 "남편이 휴대폰은 늘 들고 들어가는 거고 화장실에서도 남편들은 게임도 하면서 늦게 나오니까"라며 "남편이 고등학교에서 야구 코치를 하고 있다. 주말엔 쉬는 날이 많은데 뜬금없이 토요일 수업을 전날에 통보하더라. 갑자기 애들 훈련해야 한다더라. 미리 알려줘야 누가 아기를 보는지 짜는데. 몇 번 그렇게 얘기하니까 화가 났다"고 밝혔다.

김영희는 "그래서 '이혼해야겠다. 너 여자 생겼구나' 얘기했다. '네가 배가 불렀구나' 하면서 화를 냈는데 알고 봤더니 남편 월급이 뻔하지 않냐. 생일을 맞아서 제 케이크도 주문해주고 싶고 어디서 밥도 먹이고 싶은데 돈이 없으니까 방과후 수업을 한 거다. 그래서 오히려 내가 이혼을 당할 뻔했다. 참았어야 했는데. 그런 따뜻한 이야기가 있었다. 정말 큰일날 뻔했다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com