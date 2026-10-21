'암 수술' 김정난, 밀가루 끊고 '눈에 띄게 야윈 얼굴'..."큰일날 뻔 했다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김정난이 "얼굴 야위었다" 걱정에 갑상샘암 수술 후 6개월간 힘들었던 투병 과정을 털어놨다.

지난 19일 김정난의 유튜브 채널에서는 한지 공예 명인 김혜미자와 함께 전주 한옥마을을 둘러보는 영상이 공개됐다.

이날 김정난은 십원빵과 호떡 등 길거리 음식을 맛보고 한복을 입은 채 전주 한옥마을의 정취를 즐겼다.

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김정난과 오랜 시간 인연을 이어온 김혜미자는 한층 야윈 그의 얼굴을 보고 "얼굴이 더 야윈 것 같다"며 걱정했다.

이에 김정난은 "살이 좀 빠져서 그럴 수 있을 것 같다"며 "갑상샘암 수술을 했다"고 고백했다.

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이어 "힘들었는데 6개월이 지나고 나니까 이제 조금 괜찮아졌다. 6개월까지는 많이 힘들었다"고 털어놨다. 김혜미자는 "큰일 날 뻔했다"며 힘든 시간을 견뎌낸 김정난을 걱정했다.

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1971년생인 김정난은 앞서 지난달 30일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에서도 갑상샘암 투병 사실을 공개했다. 당시 그는 "다행히 초기에 발견해서 잘 수술했다"고 밝혀 팬들의 안도감을 자아냈다.

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암 투병 이후 식습관에도 변화가 생겼다. 김정난은 최근 자신의 유튜브 채널에서 "요즘 디톡스를 하고 있다. 밀가루를 안 먹은 지 한 달이 다 돼 간다. 빵도 안 먹고 면도 안 먹었다"고 밝혔다.

평소 즐겨 먹던 라면도 끊었다는 김정난은 평소 거의 먹지 않았던 양배추를 볶아 먹는 등 식단을 바꿨다. 흰쌀밥 대신 보리쌀과 루피니빈을 섞어 먹는 등 건강 관리에도 신경 쓰는 모습을 보였다.