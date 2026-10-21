'11월 딸 출산♥' 이다해, 불러온 배 위에 손 살포시…장영란·심진화와 상하이 회동

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[스포츠조선 조민정 기자] 오는 11월 출산을 앞둔 배우 이다해가 절친 장영란, 심진화와 중국 상하이에서 뭉쳤다. 특히 사진 속 배 위에 살포시 손을 얹은 모습이 눈길을 끌었다.

이다해는 21일 자신의 SNS에 "우리 언니들과 상하이에서 회동~!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 이다해가 장영란, 심진화와 함께 야외 카페에서 즐거운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 세 사람은 디저트와 음료가 놓인 테이블을 사이에 두고 다정한 포즈를 취하며 남다른 친분을 드러냈다.

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이다해는 야구 모자에 데님 셔츠를 걸친 편안한 차림으로 등장했다. 특히 한 손을 볼록해진 배 위에 살포시 얹은 채 카메라를 향해 입술을 내미는 귀여운 표정을 지었다. 출산을 앞둔 예비 엄마의 자연스러운 모습이 시선을 사로잡았다.

함께한 장영란과 심진화 역시 환한 웃음과 장난기 넘치는 표정으로 화기애애한 분위기를 완성했다.

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이다해는 "원래 더 오래 같이 놀았어야 했는데! 어쩌다 보니 유튜브 촬영하고 다음 날 바로 한국으로 돌아가야 했던 빡빡한 스케줄"이라며 아쉬움을 드러냈다. 이어 "너무 아쉬웠지만 다음엔 꼭 여유롭게 다시 놀러 오기로 약속! 우리 귀요미 언니들 알러뷰"라며 애정을 표현했다.

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한편 이다해는 가수 세븐과 8년간의 열애 끝에 2023년 5월 결혼했다. 지난 5월 결혼 3년 만에 첫아이 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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태아의 성별은 딸로 오는 11월 출산을 앞두고 있다. 태명은 이다해의 이름에서 딴 '해'와 세븐의 '븐'을 합친 '해븐'이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com