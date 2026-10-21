이창훈, 17세 연하 아내도 나이 알고 깜짝…"많아도 서른 살인 줄" ('퍼펙트 라이프')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이창훈이 17세 연하 아내와의 영화 같은 첫 만남을 공개했다. 특히 아내는 당시 41세였던 이창훈을 서른 살 정도로 생각했다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

21일 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 이창훈이 미모의 아내와 동반 출연해 결혼 비하인드부터 다이어트, 주식 투자 실패담까지 솔직하게 털어놓는다.

이날 이창훈은 개그우먼 이성미가 아내와의 첫 만남을 묻자 "과거 여러 여성과 교제했지만 결혼까지 이어지기는 쉽지 않았다"고 고백했다. 이후 자신의 이상형을 구체적으로 떠올리며 1년 동안 배우자를 만나게 해달라고 기도했다고.

Advertisement

그런 그에게 운명처럼 찾아온 인연은 배우 심형탁의 소개로 시작됐다.

이창훈은 "영화 속 한 장면처럼 노래가 들리면서 아름다운 여성이 등장했다. 그게 바로 아내였다"고 회상했다. 첫눈에 반한 이창훈은 아내에게 곧바로 전화번호를 물어봤다고 밝혔다.

Advertisement

당시 이창훈은 41세, 아내는 24세로 무려 17세의 나이 차이가 났다. 하지만 아내는 첫 만남 당시 남편의 실제 나이를 전혀 예상하지 못했다고. 그는 "많아도 서른 살 정도인 줄 알았다. 나중에 검색해 보니 나이 차이가 너무 많이 나더라"며 당시의 놀라움을 전했다. 그러면서도 "멋있어서 후회하지 않았다"고 덧붙여 남편을 향한 여전한 애정을 과시했다.

Advertisement

올해 환갑을 맞은 이창훈은 16kg 감량에 성공한 근황도 전한다.

Advertisement

그는 55세 당시 체중이 94kg까지 증가했다며 "소화가 안 되고 배가 부글부글했다. 장 건강이 무너진 느낌이었다"고 털어놨다. 이후 건강 관리를 통해 16kg을 감량했으며, 방송에서는 확연히 달라진 다이어트 전후 사진도 공개한다.

주식 투자로 마음고생을 했던 사연도 꺼낸다. 식사 도중 아내가 최근 스트레스로 소화가 안 된 적이 있는지 묻자, 이창훈은 "주식 때문에 스트레스받는다"고 답했다.

Advertisement

이어 "원래 주식에 관심이 없었는데 남의 이야기를 듣고 시작했다가 홀랑 다 날렸다"며 투자 실패로 속앓이했던 경험을 고백했다. 이에 아내가 남편을 애써 위로하는 모습이 그려져 웃음을 자아낸다.

17세 나이 차이를 뛰어넘은 이창훈 부부의 러브스토리는 21일 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 확인할 수 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com