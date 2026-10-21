[공식] '호프' 음문석, 마흔넷에 장가간다…소속사 "내년 1월 결혼"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 음문석이 내년 1월 품절남 대열에 합류한다.

21일 음문석의 소속사 고스트스튜디오 측은 "음문석이 내년 1월 서울 모처에서 결혼식을 올린다"고 밝혔다.

이로써 음문석은 2027년 새해를 결혼이라는 경사와 함께 시작하게 됐다.

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예비신부의 정체에도 관심이 쏠리고 있다. 일각에서는 예비신부가 모델이라는 이야기가 나왔지만, 소속사 측은 "아직 확인되지 않았다"며 신중한 입장을 보였다.

1982년생인 음문석은 가수에서 배우로 전향해 오랜 무명 생활 끝에 대중의 사랑을 받은 인물이다. 2005년 가수로 연예계에 첫발을 내디딘 그는 2012년 그룹 몬스터즈를 결성해 활동했으며, 2017년부터 본격적으로 배우의 길을 걸었다.

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특히 2019년 SBS 드라마 '열혈사제'에서 개성 넘치는 장룡 역을 맡아 강렬한 인상을 남기며 대중에게 이름을 알렸다. 이후 '편의점 샛별이', '미남당', '종이의 집: 공동경제구역 Part 2', '조각도시', '모범택시3' 등 다양한 작품에 출연하며 자신만의 필모그래피를 쌓아왔다.

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올해는 나홍진 감독의 영화 '호프'에서 사건의 핵심을 쥔 양배 역으로 등장해 존재감을 드러냈다.

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음문석은 앞서 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 긴 무명 시절을 버텨온 사연을 공개하기도 했다. 특히 세상을 떠난 아버지와의 추억을 떠올리며 눈물을 흘려 시청자들에게 뭉클함을 안겼다.

한편 음문석은 엄태화 감독의 신작 '살기 좋은 집'을 차기작으로 준비하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com