[인터뷰①] '수출비' 이선빈 "내 얼굴 이렇게까지 망가질 수 있구나…친한 친구들도 예고편보고 놀려"

사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이선빈이 영화 '수능, 출제의 비밀'에서 꾸밈없는 비주얼로 등장한 소감을 전했다.

이선빈은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "제가 이렇게까지 망가지는 게 가능할지 몰랐다"며 "이번 영화에선 때칠도 안 하고 진한 분장도 안 했다"라고 했다.

28일 개봉하는 '수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 '수능 출제'를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람이 오탈자도 시비도 없는 "문제없는 문제"를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디로, 이용재 감독의 상업영화 연출 데뷔작이다. 이선빈은 행정 오류로 수능 출제 본부에 입성하게 되었지만, 학생들을 위한 진심을 담아 수능 출제에 임하는 MZ 국어 교사 맹보람을 연기했다.

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이선빈은 극 중에서 꾸밈없는 비주얼로 등장해 이목을 집중시켰다. 이에 그는 "제가 망가지는 걸 아무도 강요하지 않았다. 오직 대본에 적혀 있는 게 전부였다"며 "근데 막상 별 노력을 안 했는데도 촌스러워지더라. '뭐야, 이거?' 싶다가도 오히려 그 모습이 맹보람 같아서 좋았다"고 밝혔다.

이어 망가지는 연기에 대한 두려움은 없는지 묻자, 이선빈은 "사실 제가 그동안 찍었던 영화를 보시면 예쁘게 나왔던 역할이 거의 없다. 그래서 망가지는 거에 대한 두려움이나 거부감은 없었다"며 "그래도 이렇게 망가지는 게 가능할지는 몰랐다. 이번 영화에서는 때칠도 안 하고 진한 분장도 안 했다. '수능, 출제의 비밀'을 통해 자신감을 갖게 됐고, 변화무쌍한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같더라. 딱히 걱정됐던 건 없는데, 딱 하나 걱정이 됐던 건 제 친구들이 너무 놀리는 거다. 영화 예고편을 보고 캡처해서 보여주길래 '어차피 너네 시사회 와서 영화 볼 예정이지 않냐. 예고편이 제일 잘 나온 얼굴이다'라고 말했다. 저는 늘 얼굴의 기복이 심하다. 항상 똑같이 먹고 활동하는데도 어떤 날은 너무 괜찮고, 또 어떤 날은 상태가 심하다. 어느 순간부턴 제 얼굴에 체념하게 됐다. 다들 제가 처음 등장하는 신보고 깜짝 놀랐다고, 콧구멍이 커질 때마다 웃었다고 해서 역시 친구들은 친구들인가 보다 했다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com