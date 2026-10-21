[인터뷰②] '수출비' 이선빈 "♥이광수 버블 구독? 안 했다…우리 대화도 쌍방 구구절절"

사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이선빈이 연인인 배우 이광수가 버블로 인기를 끌고 있는 점에 흡족함을 표했다.

이선빈은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저는 오빠의 버블 계정을 구독하진 않았지만, 막상 메시지를 봐도 크게 어색하진 않았다"고 했다.

이선빈의 연인 이광수는 지난 1일 팬 소통 플랫폼 버블 계정을 개설하고 뜨거운 인기를 몰고 있다. 이선빈은 이광수의 버블을 구독했느냐는 질문에 "저는 애초에 구독해 볼 생각을 못했다. 어떻게 보면 개인 버블 계정을 구독하고 있는 거다"라고 웃으며 말했다. 그러면서 이광수의 활발한 팬 소통에 대해 "너무 좋다. 저도 오늘 오기 전까지 팬 분들과 버블을 하고 왔다. 팬 분들과 꾸준히 소통할 수 있는 창구가 버블 말고는 없다. 제가 공연을 하는 것도 아니고, 팬미팅을 열지 않는 이상 기회가 많지 않다고 생각하는데, 이러한 기회로 소통할 수 있는 자체가 행복하다"고 말했다.

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특히 이광수의 버블 메시지를 본 팬들은 "이광수보다 연락을 안 하는 남자친구는 만나지 말라"며 농담 섞인 반응을 보이기도 했다. 이선빈은 "어떻게 한 사람이 이상형이 될 수 있겠나. 기준이 너무 한 사람으로 정해지면, 다른 성향의 남성 분들이 서운해하지 않을까 싶다"며 "저는 많은 분들이 사랑을 하셨으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.

평소 이광수의 연락 스타일에 대해선 "저희 둘 다 쌍방으로 많이 보낸다. 둘 다 구구절절 다 이야기하는 스타일이라 별로 어색하지 않더라. 저는 되게 팬 분들에게도 잘하고 있다고 생각한다. 팬 분들도 얼마나 기다리셨을까 싶다"고 말했다.

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한편 이선빈이 출연하는 '수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 '수능 출제'를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람이 오탈자도 시비도 없는 "문제없는 문제"를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디로, 이용재 감독의 상업영화 연출 데뷔작이다. 이선빈은 행정 오류로 수능 출제 본부에 입성하게 되었지만, 학생들을 위한 진심을 담아 수능 출제에 임하는 MZ 국어 교사 맹보람을 연기했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com