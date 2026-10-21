‘김준호♥’ 김지민, 출산 코앞 먹덧 제대로 터졌네…삼겹살→시母표 김치까지 ‘폭풍 먹방’

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 김지민이 출산을 앞두고 뱃속 아기 '두릅이'와 함께 거침없는 삼겹살 먹방을 펼쳤다. 임신 후 먹덧이 찾아오면서 평소 먹지 않던 매운 음식까지 찾게 됐다며 달라진 식욕을 자랑했다.

김지민은 21일 자신의 SNS에 "입이 얼마나 터진 건지 감도 안 옴! 밤에 시청 금지라고 쓰고 필수 시청"이이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 김지민은 회색 상의를 입고 불판 앞에 앉아 삼겹살을 구워 먹는 모습이다. 불판에는 노릇하게 익은 삼겹살이 가득 놓여 있고 한쪽에는 통통한 양송이버섯까지 구워지고 있어 군침을 자극한다.

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김지민은 "두릅이가 생기고 먹덧이 왔다"며 임신 후 이전보다 훨씬 잘 먹게 됐다고 밝혔다. 특히 평소 잘 먹지 않던 매운 음식까지 당긴다며 달라진 입맛을 전했다.

본격적인 먹방에 나선 김지민은 고기의 3분의 2 지점에 뼈가 붙어 있는 부위가 맛있다는 자신만의 꿀팁까지 공개했다. 이어 "일단 고기 맛 체크"라며 삼겹살 한 점을 맛본 뒤 만족스러운 표정으로 고기를 씹었다.

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곧바로 상추쌈에도 도전했다. 김지민은 커다란 쌈을 두 손으로 잡고 한입 가득 넣으며 "저는 쌈은 크게 크게 먹는 게 좋더라고요"라고 남다른 취향을 전했다.

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여기에 양파를 곁들인 쌈까지 야무지게 먹으며 남다른 식욕을 드러냈다.

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영상 중간 김지민은 시어머니가 직접 담가준 열무김치를 소개해 눈길을 끌었다. 그는 하트 모양 접시에 담긴 열무김치를 카메라 가까이 내밀며 "행복한 며느리. 우리 어머님이 담가주신 열무김치"라고 자랑했다.

먹방은 여기서 끝나지 않았다. 김지민은 오이고추를 맛있게 먹는가 하면 고기를 먹을 때 마늘은 꼭 챙긴다는 자신만의 취향도 밝혔다. 배우 황보라의 낙지젓, 명란젓까지 꺼내 먹으며 풍성한 한 상을 완성했다.

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뜨겁게 구워진 양송이버섯도 놓치지 않았다. 김지민은 버섯을 맛본 뒤 밥까지 곁들여 본격적인 식사를 이어갔다. 마지막에는 불판에 김치를 구워 먹으며 끝날 줄 모르는 먹방을 펼쳤다.

임신 전보다 먹는 양이 늘었다는 김지민은 삼겹살부터 각종 채소와 젓갈, 구운 김치까지 다채로운 메뉴를 즐기며 행복한 시간을 보냈다.

한편 김지민은 개그맨 김준호와 결혼해 첫아이를 임신 중이다. 두 사람은 뱃속 아기의 태명을 '두릅이'로 정하고 출산을 기다리고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com