[공식] 트와이스 지효, 21년 몸담은 JYP 떠났다…1인 기획사 설립 ‘팀 탈퇴 NO’

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 트와이스의 리더 지효가 21년간 몸담았던 JYP엔터테인먼트를 떠나 직접 설립한 1인 기획사에서 새로운 출발을 알렸다. 다만 트와이스에서는 탈퇴하지 않고 그룹 활동을 계속 이어갈 예정이다.

지효는 21일 정오 자신의 SNS에 자필 편지를 공개하며 새로운 회사 '이밋하우스(EMITHAUS)' 설립 소식을 직접 전했다.

그는 "어린 시절부터 21년간 함께해 온 JYP와의 여정을 마무리하게 됐다"며 오랜 시간 함께했던 소속사와의 이별을 알렸다. 이어 "스물한 해라는 시간을 몇 문장으로 정리하려니 생각보다 쉽지 않다"며 "어린 시절부터 10대, 그리고 성인이 된 지금까지 제 삶의 중요한 순간 대부분을 JYP에서 보냈다"고 지난 시간을 돌아봤다.

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지효는 좋았던 순간과 힘들었던 순간 모두 지금의 자신을 만든 소중한 경험이었다며 오랜 시간 곁에서 성장을 도와준 JYP 관계자들에게 감사의 마음을 전했다.

특히 독립을 결심한 이유에 대해서는 "저에게 독립은 지나온 시간에 대한 결론이라기보다, 앞으로의 시간을 어떻게 살아갈 것인가에 대한 선택에 가깝다"고 설명했다. 그러면서 "그 시작으로 EMITHAUS를 설립했다"며 "이곳에서 아직 발견하지 못한 저의 가능성까지 자유롭게 펼쳐가고자 한다"고 앞으로의 계획을 밝혔다.

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새로운 회사 이름에도 지효의 포부가 담겼다. '이밋하우스'는 '발산하다'라는 뜻의 영단어 'EMIT'를 바탕으로 아티스트의 개성과 창작 가능성을 음악과 다양한 콘텐츠로 확장하겠다는 의미를 담고 있다.

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무엇보다 지효는 소속사와의 이별이 트와이스 탈퇴를 뜻하는 것은 아니라고 분명히 했다. 그는 "이번 선택이 오랜 시간 함께해 온 팀과의 이별을 의미하는 것은 아니다"라며 트와이스가 자신의 삶에서 변함없이 중요한 존재라는 점을 강조했다. 개인 활동은 새 회사에서 펼치되, 멤버들과의 인연과 그룹 활동은 계속 이어가겠다는 뜻이다.

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지효는 2015년 트와이스로 데뷔한 뒤 'CHEER UP', 'TT', 'FANCY' 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다. 2023년에는 첫 솔로 앨범 'ZONE'을 발표하며 홀로서기 가능성을 보여줬다.

특히 트와이스가 지난 20일 데뷔 11주년을 맞은 직후 지효의 독립 소식이 전해졌다는 점에서도 관심이 쏠린다.

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21년간 함께했던 JYP를 떠나 이제 자신의 이름을 내건 회사에서 새로운 도전을 시작하는 지효. 트와이스의 리더이자 솔로 아티스트로서 어떤 모습을 보여줄지 주목된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com