[인터뷰③] '수출비' 이선빈 "육상선수 출신이라 하기도 민망해…이젠 달리기 신 촬영 힘들어"

사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이선빈이 '수능, 출제의 비밀' 속 달리기 신 촬영 비하인드를 전했다.

이선빈은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저는 육상선수 출신이라고 하기에도 민망하다"며 "촬영할 때는 최대한 무릎도 높이 올리고 열심히 뛰었다"라고 했다.

28일 개봉하는 '수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 '수능 출제'를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람이 오탈자도 시비도 없는 "문제없는 문제"를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디로, 이용재 감독의 상업영화 연출 데뷔작이다.

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이선빈은 행정 오류로 수능 출제 본부에 입성하게 되었지만, 학생들을 위한 진심을 담아 수능 출제에 임하는 MZ 국어 교사 맹보람을 연기했다. 그는 "주변에서 '다음 영화 뭐 들어가?'라고 하면, '수능, 출제의 비밀'이라고 이야기했다. 다 제목을 듣고 나면 이 소재는 처음이라고 신기해하더라. 저도 수능출제위원회 분들에 대한 이야기는 처음이어서 그 부분이 매력적으로 다가왔다"며 "수능출제위원회 분들이 40일 동안 합숙을 하시면서 문제를 출제하시는지 몰랐다. 국가에서 고용한 업체가 따로 있는지 알았고, 그동안 제가 너무 무지했던 것 같다"고 반성했다.

실제로 육상선수 출신인 이선빈은 "선수출신이라고 하기에 운동을 민망하게 짧게 했다. 초등학생 때 반에서 제일 잘하고, 여자애들 중 1등 하면 바로 체육 선생님께서 픽 하신다"며 "예전에 시에서 열렸던 대회에도 나가보고, 팀으로 출전해보기도 했다. 엄마랑 아빠 말로는 친오빠도 그렇고 저도 운동회 전이라고 따로 연습시킨 적 없는데, 운동회만 나가면 1등 했다고 하더라. 둘 다 왜 달리기를 잘하는지 모르겠다"고 말했다.

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그러면서 "예전엔 달리기 신을 찍을 땐 어렵지 않았는데, 요즘엔 체력이슈로 좀 힘든 것 같다. 청춘드라마처럼 뻔하게 보이는 게 아니라, 맹보람처럼 달리고 싶어서 무릎도 일부러 더 높이 올리고 세게 달리려고 했다"고 비화를 전하기도 했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com