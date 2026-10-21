임진모, 33세에 세상 떠난 子 양말 신고 ‘유퀴즈’ 등장…5년 지나도 먹먹한 부성애

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[스포츠조선 조민정 기자] 대중음악평론가 임진모가 33세의 나이에 먼저 세상을 떠난 아들을 향한 그리움을 털어놓는다. 아들과 조금이라도 더 함께하고 싶은 마음에 녹화장에 아들의 양말을 신고 등장한 사연이 공개돼 먹먹함을 자아낸다.

21일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 대중음악평론가 임진모가 출연해 40년 가까이 이어온 음악 인생과 그 뒤에 감춰진 가족사를 공개한다.

이날 임진모는 지난 2021년 세상을 떠난 아들을 떠올리며 가슴 아픈 심경을 전할 예정이다. 임진모의 아들은 당시 뇌종양을 앓다 33세의 젊은 나이로 세상을 떠났다. 아들을 먼저 떠나보낸 지 5년이 흘렀지만 임진모의 그리움은 여전했다.

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그는 이날 녹화장에도 아들이 생전에 신었던 양말을 신고 등장한 것으로 전해졌다. 조금이나마 아들과 함께하고 싶은 아버지의 애틋한 마음이 담긴 행동이었다.

임진모는 자신의 트레이드마크인 나비넥타이에 얽힌 사연과 함께 가슴속 깊이 간직해 온 아들의 이야기를 꺼낼 예정이다. 평생 음악을 이야기해 온 그가 인생곡으로 꼽은 노래와 먼저 떠난 아들을 향한 그리움도 공개된다.

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한편 임진모는 32년째 배철수와 음악 평론을 이어오고 있는 국내 대표 대중음악평론가다.

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이날 방송에서는 BTS를 비롯한 K팝 가수들의 세계적인 활약과 그래미를 향한 보이콧 움직임에 대해서도 소신을 밝힌다. 그는 K팝의 성장을 'K팝 혁명'이라고 평가하며 "미국으로부터 음악 독립 선언"이라는 작심 발언을 내놓을 예정이다.

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음악에 대한 날카로운 분석으로 대중에게 익숙한 임진모가 아버지로서 간직해 온 아픔까지 공개하는 가운데 진솔한 이야기에 관심이 쏠린다.

한편 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com