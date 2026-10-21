'이종혁 子' 이준수 "연애 경험 5번, 일주일 만에 차였다" ('내새연3')

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[스포츠조선 이우주 기자] '내 새끼의 연애3' 이준수가 연애 경험을 밝힌다.

tvN STORY '내 새끼의 연애3' 측은 21일 이종혁, 이준수 부자의 사전 인터뷰 영상을 공개했다.

합숙 2주 전 제작진과 만난 이종혁 이준수 부자. 이종혁은 첫째 아들 이탁수에 이어 이준수의 연애를 지켜보게 된 소감에 대해 "탁수는 걱정이 안 됐는데 얘는 좀 걱정된다. 얘는 어디로 튈지 모르니까. 탁수는 예상이 되는데 얘는 럭비공 같은 애라"라고 걱정했다. 이에 이준수는 "예상되면 재미없다. 럭비공같이 살아야 한다"고 너스레를 떨었다. 이종혁은 "준수가 이제 컸으니까 애 연애에 대해서는 나도 솔직히 모른다. 나도 보고 싶고 궁금하다"고 밝혔다.

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연애를 하고 싶다는 이준수에 이종혁은 "학업은 안 중요하냐"고 물었고 이준수는 "연애가 더 중요하다"고 밝혔다. 이에 이종혁은 "군대나 가라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

"연애 몇 번 정도 해봤냐"는 질문에 이준수는 "초등학교 때 연애는 안 쳐주지 않냐. 사귀기로 했으니까 연애긴 하다. 초딩 때가 인기가 많았다"며 초등학교 때 연애 포함 5명과 만났다고 밝혔다.

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제일 짧게 만난 건 일주일이라고. 이를 들은 이종혁은 "일주일 후에 헤어지냐. 그건 썸만 탄 것"이라 했지만 이준수는 "사귀자 했다. 그때 고백을 너무 바보처럼 했다. 메시지로 심장 이모티콘을 보낸 다음에 사귀자고 했다. 너무 수치스럽다"고 밝혔다.

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이종혁은 "차였냐"고 물었고 이준수는 "차였다. 그 친구가 전학을 갔다. 전학 가기 일주일 전에 사귀었다"고 밝혔다.

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대학생이 된 후에는 연애를 해본 적 없다며 "썸만 탔고 연애한 적은 없다. 연애는 안 되는 거 같다"고 토로했다. 하지만 짝사랑을 많이 했다는 이준수는 "짝사랑 전문"이라 밝혔고, 이종혁은 "도저히 마음이 아파서 술을 안 마실 수가 없다"고 안타까워해 웃음을 자아냈다.

한편, 이종혁 이준수 부자가 출연하는 tvN STORY '내새끼의 연애3'는 오는 11월 11일에 첫 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com