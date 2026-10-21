박세영♥곽정욱 14개월 딸, 한고은도 반했다..결국 용돈까지 줬다

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[스포츠조선 정유나 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'에 박세영 딸 나엘이 드라마 촬영장에서 깜찍함을 터트린다.

오늘(21일) 방송되는 KBS2 '슈돌' 640회는 '품에 있는 네가 벌써 그리워' 편으로, MC 김종민과 랄랄이 함께한다. '슈돌'의 새로운 가족으로 배우 박세영-곽정욱 부부와 14개월 된 딸 나엘이 첫 등장하는 가운데, 나엘이 엄마의 일터를 깜짝 방문해 눈길을 끈다.

오래간만에 배우로 복귀한 드라마 촬영장에서 열정적으로 배우 모먼트를 뽐낸 박세영은 촬영 중간 쉬는 시간에 나엘의 사진을 보며 에너지를 충전한다. "휴식시간에 나엘이를 보며 힐링한다"며 워킹맘 모먼트를 드러낸 것.

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이 가운데, 세상에서 가장 든든한 박세영 맞춤형 응원단이 촬영장에 깜짝 등장한다. 남편 곽정욱이 14개월 딸 나엘과 함께 아내를 응원하기 위해 서프라이즈로 찾아온 것. 나엘과 곽정욱의 예상치 못한 등장에 박세영은 "나엘이 어떻게 왔어?"라며 두 눈을 휘둥그레 뜨며 놀라움을 감추지 못한다.

그런가 하면, 나엘은 사랑스러운 매력으로 엄마의 동료 배우들의 관심을 한 몸에 받는다고. 배우 한고은을 비롯해 임지은, 서도영 등을 만난 나엘은 깜찍한 윙크와 뽀뽀 개인기로 심쿵을 유발한다. 특히 한고은은 나엘의 앙증맞은 모습에 "너무 귀엽다"라며 시선을 떼지 못하더니 용돈까지 쥐어 주며 애정을 드러냈다는 후문.

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드라마 촬영장을 러블리한 매력으로 물들인 나엘의 모습은 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com