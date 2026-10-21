다니엘-뉴진스 4인 재회설…어도어 330억 소송 중 깜짝[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스 멤버 4인과 팀에서 퇴출된 다니엘이 재회했다.

다니엘은 20일 자신의 개인 채널에 '멜버른에 있는 자매들'이라는 제목의 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 다니엘은 호주 멜버른에서 친언니인 올리비아 마쉬와 함께 디저트와 음료를 즐기며 여유로운 시간을 보냈다.

그런데 영상 곳곳에서 뉴진스 멤버들로 추정되는 흔적이 포착돼 관심을 모았다. 다니엘은 멜버른에 있는 하니의 본가를 찾았고, 하니의 반려견은 다니엘을 반갑게 맞이했다. 또 해변가에서 찍은 영상에는 다니엘과 함께 여성 두 명의 뒷모습이 담겼는데, 팬들은 이 인물들이 입고 있는 의상이 평소 하니와 혜인이 입던 사복이라는 의견을 내놨다. 뿐만 아니라 지인들과 식사를 마치고 헤어지면서 '바이'라고 인사하는 장면에는 민지로 추정되는 인물의 뒷모습이 포착됐고, 혜인의 목소리로 추정되는 음성도 담겼다.

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특히 다니엘은 그레이트 오션 로드를 찾아 뉴진스 공식 굿즈인 '버니즈 캠프' 스티커를 붙이며 "우리들의 특별한 장소가 됐다"고 말하며 뉴진스에 대한 여전한 마음을 드러내 재회설에 무게가 실렸다.

현재 다니엘은 뉴진스에서 퇴출돼 어도어와 330억원 규모의 소송전을 펼치고 있다.

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뉴진스는 2021년 어도어와 전속계약이 해지됐다고 선언하며 독자활동을 전개했다. 그러나 재판부는 어도어가 멤버들을 상대로 제기한 전속계약 유효확인의 소에서 어도어의 손을 들어줬다. 이에 혜인 해린 하니 민지는 어도어로 복귀했다.

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다만 어도어는 지난해 12월 이번 사태의 원인으로 다니엘을 지목하며 계약 해지를 통보?다. 또 다니엘과 그의 가족 1명, 민희진 전 어도어 대표를 상대로 손해배상 소송을 제기했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com