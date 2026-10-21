[인터뷰①] '수출비' 유재명 "캐스팅 거절 이유? 비호감적인 이미지 고민 돼"

사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유재명이 영화 '수능, 출제의 비밀' 캐스팅을 거절했던 이유를 밝혔다.

유재명은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "작품의 시나리오는 신선하고 재미난 느낌을 받았지만, 캐릭터 자체가 비호감적인 이미지도 있었고, 재수 없는 부분도 보였다"고 했다.

28일 개봉하는 '수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 '수능 출제'를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람이 오탈자도 시비도 없는 "문제없는 문제"를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디로, 이용재 감독의 상업영화 연출 데뷔작이다. 유재명은 수능 출제 고인물 출제위원장 문주열로 변신했다.

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'수능, 출제의 비밀'은 개봉을 앞두고 제31회 부산국제영화제 한국영화의 오늘-파노라마 섹션에 공식 초청돼 관객들과 만났다. 유재명은 영화를 개봉하게 된 소감에 대해 "부산에서 모의고사를 보고, 언론시사회 때 두 번째 모의고사를 보고 나서 이제 본시험을 앞둔 심정이다. 굉장히 떨리고 설렌다"며 "적은 예산으로 타이트한 일정 안에서 열심히 찍었지만, 영화가 개봉할 수 있다는 자체만으로도 감사하다. 객석에서도 좋은 반응이 많았어서, 저희끼리도 상당히 뿌듯해하면서 기대 반 걱정 반의 마음이다"라고 말했다.

유재명은 앞서 열린 언론시사회에서 문주열 캐릭터를 한 차례 캐스팅을 거절했다고 밝힌 바 있다. 이에 대한 이유를 묻자, 그는 "그동안 다양한 필모그래피를 해왔고, '비밀의 숲'에선 악역으로 변신하지 않았나. 올초에는 윤세아 씨와 함께 '러브 미'를 하면서 서민적이고 따뜻한 지고지순한 아버지 역할도 해봤다. '수능, 출제의 비밀'은 대본을 읽었을 때부터 신선하고 재미난 느낌을 받긴 했지만, 문주열이란 인물이 비호감적인 이미지도 있고, 재수 없는 부분도 보여서 고민이 됐다. 아예 이 작품을 안 해야겠단 마음보단, 어떻게 해야 잘 표현할 수 있을지 부담스러운 마음이 컸다. 작품 안에 담긴 방향성과 코미디 요소들이 명확하게 문제를 해결하거나, 정답을 내려주진 못하지만 시대의 양면을 보는 게 매력적이었다. 그래서 작품을 하기로 마음을 먹었다, 영화를 보는 내내 쑥스러운 표현이지만, '우리가 그래도 잘 해냈구나' 싶었다"고 만족감을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com