'환연4' 곽민경, 알고보니 진짜 금수저였다..."부모님이 아낌없이 지원"

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[스포츠조선 김수현기자] 티빙 연애 예능 '환승연애4'로 얼굴을 알린 곽민경이 이른바 금수저설에 대해 솔직한 입장을 밝혔다.

지난 20일 곽민경의 유튜브 채널에는 '손절썰부터 금수저썰까지.. 추측읽기 해봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 곽민경은 자신을 둘러싼 다양한 추측에 답하는 시간을 가졌다. 특히 '매우매우 부잣집 공주일 것 같다'는 추측에 관심이 쏠렸다.

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곽민경은 해당 추측에 처음에는 "맞습니다"라고 답해 웃음을 안겼다. 하지만 이내 "라고 말해야 재밌겠죠?"라며 농담임을 밝혔다.

그는 "'금수저가 맞고 공주도 맞다', '어렸을 때부터 성에 살았다' 이런 식으로 얘기하는 걸 기대하실 것 같은데, 매우매우 부잣집은 아니다"라고 설명했다.

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이른바 '재벌급 금수저'라는 추측에는 선을 그으면서도 부모님의 경제적 지원을 받은 사실은 인정했다.

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곽민경은 "필요한 거나 해야 할 것들에 대해서는 지원을 아낌없이 받았던 것 같긴 하다"며 "부모님이 지원을 굉장히 많이 해주신 그런 케이스라고 생각해주시면 될 것 같다"고 덧붙였다.