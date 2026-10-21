[인터뷰②] '수출비' 유재명 "노안 비주얼? 들으면 좋진 않지만, 내 추구미는 자연스러움"

사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유재명이 자신의 노안 이슈에 대해 솔직한 생각을 이야기했다.

유재명은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저도 사람인지라 늙어보인다고 하면 좋진 않다"면서도 "제 삶의 방향성은 있는 그대로를 보여주는 것이다"라고 했다.

28일 개봉하는 '수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 '수능 출제'를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람이 오탈자도 시비도 없는 "문제없는 문제"를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디로, 이용재 감독의 상업영화 연출 데뷔작이다. 유재명은 수능 출제 고인물 출제위원장 문주열로 변신했다.

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유재명은 극 중 배우들과의 호흡에 대해 "작품 안에 다양한 캐릭터들이 나오는데, 제가 거기서 텐션이 가장 떨어진다. 다들 연극도 많이 하시고 엄청난 분들이시다. 역할 비중으로 봤을 땐 분량이 적은 편이어도 배우들이 훌륭하게 다 소화하시더라. 극 중 설정이 40일 동안 합숙을 하는 콘셉트였는데, 저희도 촬영을 30~40회차 정도 했다. 저희끼리 합숙하면서 밥을 먹으면서 정이 쌓였고, 작품의 콘셉트에 맞게 팀워크도 올라갔다. 이번 작품을 통해 동료 배우들이 더 세상에 많이 알려졌으면 좋겠다"고 말했다.

이어 김영민과의 사우나 신 촬영 비하인드도 전했다. 유재명은 "영민선배가 실제로 저보다 세 살이 더 많으시다. 그분이 비현실적으로 동안이시고 해맑으셔서 문제이지 저는 정상적이다(웃음). 형님은 실제로도 젠틀하시고 멋있으시다. 촬영할 때도 저희끼리 고민없이 재밌게 했다. (사우나 신을 촬영할 때) 형이 몸도 좋으시더라. 형은 촬영 전에 운동을 좀 하셨는데, 저는 촬영 분량이 많다 보니까 전날 일찍자고 일어나서 준비했다"고 전했다.

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또 의도치 않은 노안 이슈에 대해선 "저도 사람인지라 늙어보인다고 하면 기분이 좋진 않다(웃음). 염색도 하고 피부 관리도 하면 젊어보이겠지만, 제 삶의 방향성은 있는 그대로 보여주는 거다. 그래도 선크림은 바르고 있고, 굳이 병원에 가서 시술을 받는 건 안 좋아한다"고 솔직하게 털어놨다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com