[공식] 트와이스 지효, 21년 인연 JYP서 독립→이밋하우스 설립 "팀과의 이별 아냐"(전문)

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 트와이스 지효가 20년 넘게 함께한 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)를 떠난다.

지효는 JYP와의 전속계약을 종료, 1인 기획사 이밋하우스를 설립했다.

그는 21일 자신의 계정에 손편지를 게재, 팬들에게 직접 소식을 전했다.

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지효는 "21년간 함께해 온 JYP와의 여정을 마무리하게 되었습니다. 어린 시절부터 청소년기를 지나 어른이 되기까지, 제 삶의 대부분의 순간을 JYP에서 보냈습니다. 좋은 날도 있었고 그렇지 않은 날도 있었지만, 그 모든 시간이 지금의 저를 이루고 있다는 사실만큼은 분명합니다. 오랜 시간 곁에서 함께해 주시고, 저를 성장하게 해주신 JYP 관계자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 함께 나눈 시간과 마음들을 오래도록 기억하겠습니다"라고 밝혔다.

이어 "저에게 독립은 지나온 시간에 대한 결론이라기보다, 앞으로의 시간을 어떻게 살아갈 것인가에 대한 선택에 가깝습니다. 그 시작으로 새로운 회사 이밋하우스를 설립했습니다. '발산하다'라는 뜻의 '이밋'처럼, 이곳에서 아직 발견하지 못한 저의 가능성까지 자유롭게 펼쳐가고자 합니다. 익숙한 환경을 벗어나 새로운 방식으로 일을 이어가는 만큼, 앞으로의 모든 선택과 활동에 더욱 신중하고 책임감 있는 자세로 임하겠습니다"라고 전했다.

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그러면서도 지효는 트와이스에 대한 애정을 드러냈다. 그는 "이번 선택이 오랜 시간 함께해 온 팀과의 이별을 의미하는 것은 아닙니다. 트와이스는 제 삶에서 빼놓을 수 없는 소중한 부분입니다. 함께 지나온 시간만큼 앞으로 함께할 시간들도 기대하고 있습니다. 앞으로도 멤버들과 같은 무대에 서고, 우리가 함께 만들어갈 시간들을 오래 이어가고 싶습니다"라고 고백했다.

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또 트와이스 데뷔 이후 11년이란 오랜 시간동안 자신의 변화와 성장을 지켜보고 응원해 준 팬들에 대한 고마움도 표했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com