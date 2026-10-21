김호중, 출소 두 달만 발목 수술 "왼쪽 발목도 곧 수술"[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] '트바로티' 김호중이 출소 두 달만에 발목 수술을 받았다.

김호중 측은 21일 "지난 8월 병원에서 오른쪽 발목 수술을 받고 회복 중"이라고 밝혔다.

김호중은 2024년 5월 서울 강남구 압구정동에서 음주 상태로 자신의 차량을 운전하다 중앙선을 넘어 맞은편 택시와 충돌한 뒤 도주한 혐의로 구속기소됐다. 그는 매니저에게 자수를 종용, 운전자를 바꿔치기 한 혐의도 받았다.

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김호중은 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 및 도주치상 등의 혐의로 징역 2년 6개월의 실형을 선고받고 복역했다. 그러나 자신의 잘못을 진지하게 반성하며 성실하게 복역하고 있다는 점을 인정받아 가석방 심사에 통과, 만기 출소를 약 5개월 앞둔 지난 6월 30일 출소했다.

김호중은 구속 전부터 발목 인대 상태가 악화돼 치료를 받아야 했던 상황이었지만, 수감 생활로 진료 시기를 놓쳐 결국 정밀검사 끝에 수술을 받게 됐다. 현재는 재활치료를 받고 있으나 곧 왼쪽 발목 수술도 받을 예정이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com