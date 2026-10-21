“조상 친일 죄, 대신 속죄해야 하나” 이혜성, 하영 증조부 논란 속 던진 질문

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 이혜성이 배우 하영의 증조부 친일 행적 논란을 간접적으로 언급하며 조상의 잘못에 대한 후손의 책임을 둘러싼 질문을 던졌다.

이혜성은 20일 자신의 유튜브 채널을 통해 '지금 우리가 살고 있는 사회는 정의로울까? | 정의란 무엇인가'라는 제목으로 마이클 샌델의 저서 '정의란 무엇인가'를 소개하는 영상을 공개했다.

영상에서 이혜성은 최근 한 공인의 증조부가 일제강점기 당시 저지른 친일 행적이 알려지며 논란이 일었던 일을 언급했다. 특정 인물의 이름을 직접 거론하지는 않았지만, 하영의 증조부를 둘러싼 논란을 연상시키는 내용으로 눈길을 끌었다.

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이혜성은 "최근에 한 공인의 증조부가 일제강점기 시절에 자행한 친일 행적이 밝혀지면서 논란이 있었다"며 "이에 대해 어떤 사람들은 분노를 표출했고 어떤 사람은 신중론을 펼쳤다"고 말했다.

이어 과거사 문제와 관련해 가해자와 후손이 소유한 재산, 가해국과 피해국 사이의 사죄 및 손해배상 문제 등을 거론했다. 그러면서 "역사적 가해자들의 명백한 잘못에 대해서는 이견의 여지가 없지만, 조상의 죄를 우리가 대신 속죄해야 하는가"라고 질문했다.

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또 "국가는 과거의 역사적 잘못을 사죄해야 하는가. 만약 그렇다면 그 도덕적·철학적 근거는 어디에서 나오는가"라며 "지금 현재 우리 사회의 부와 명예, 사회적 지위는 마땅히 그것을 받을 자격이 있는 사람에게 공평하게 배분되고 있는가"라고 덧붙였다.

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이혜성은 이러한 질문이 결국 '정의란 무엇인가', '정의로운 사회란 어떤 사회인가'라는 문제로 귀결된다고 설명했다. 그는 최근 이 같은 고민이 이어져 책을 다시 펼쳐 들게 됐다며, 정의에 대한 다양한 관점을 살펴보겠다고 밝혔다.

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특히 영상 후반부에서는 조상의 잘못과 후손의 책임에 관한 논의를 구체적으로 이어갔다. 이혜성은 친일 행적으로 축적한 재산이 여전히 논란이 되고 있다는 점을 언급하며, 부당한 방법으로 재산을 형성했다면 이를 바로잡기 위한 조치가 필요하다는 취지로 설명했다.

그는 자유지상주의 철학자 로버트 노직의 재산권 이론을 소개하면서 "노예나 식민지, 원주민의 땅과 재산 등을 강탈해 부당한 방법으로 번 돈이라면 과세나 손해배상 같은 수단으로 부당함을 바로잡아야 한다는 게 로버트 노직의 논리"라고 전했다.

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또 역사적 잘못에 대한 책임을 어떻게 나눠야 하는지에 대해서도 이야기했다. 독일의 홀로코스트 사죄와 배상 사례를 소개하는 한편, 일본의 과거사 사죄 문제와 미국의 노예제 배상 논쟁 등을 언급하며 국가와 사회가 과거의 잘못을 어떻게 받아들여야 하는지 질문을 던졌다.

이 과정에서 이혜성은 "앞세대가 저지른 잘못을 왜 우리가, 내가 태어나기도 전에 일어난 일에 대해 책임져야 하는가"라는 의문을 제기하며 철학자 알래스데어 매킨타이어의 견해를 소개했다.

그는 인간을 '서사적 존재'로 바라보는 관점을 설명하며 개인은 과거와 단절된 채 홀로 존재하는 것이 아니라 역사와 문화, 공동체의 맥락 속에서 정체성을 형성한다고 전했다.

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이어 "우리 역사에서 자랑스러운 부분, 좋은 부분만 떼어내고 기분 나쁜 부분은 돌려내는 식으로 선택적으로 역사 의식을 물려받을 수는 없다"며 "좋든 싫든 과거 조상들이 한 것들까지 다 안고 태어나는 것"이라고 말했다.

그러면서 "우리는 누구나 특정한 사회적 정체성을 지닌 사람으로서 자신을 둘러싼 환경을 이해해야 한다"는 취지로 설명했다.

한편 하영은 최근 한 예능에서 4대째 의사 집안이라는 가족사를 언급한 뒤 증조부 안상호의 일제강점기 행적이 알려지면서 친일 논란에 휩싸였다. 소속사는 처음 관련 의혹을 부인했다가 이후 입장을 번복하고 사과했으며, 하영 역시 직접 사과문을 통해 역사에 대한 무지와 경솔한 언급을 반성한다고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com