'우지원 딸' 우서윤, 치아 시술 후 달라진 비주얼…“가장 만족스런 선택”

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[스포츠조선 김수현기자] 전 농구선수 우지원의 딸이자 2026 미스코리아 진 우서윤이 치아 시술 후 달라진 모습과 만족감을 공개했다.

지난 20일 우서윤은 자신의 SNS를 통해 "요즘 치아 관련해서 많이 물어보셔서 공유한다"며 짧은 영상을 공개했다.

우서윤은 치아 시술 전후의 변화에 대해 솔직하게 털어놨다. 그는 "전에는 웃을 때 치아가 신경 쓰였는데, 지금은 어디서든 자신 있게 웃을 수 있다"며 "자연치를 최대한 보존하면서 필요한 부분만 선택적으로 개선할 수 있다는 점도 좋았고, 무엇보다 결과가 자연스러워서 정말 만족스럽다"고 밝혔다.

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이어 "웃을 때마다 은근히 신경 쓰였던 치아. 예전에는 웃을 때 입을 가리거나 치아가 최대한 보이지 않게 웃곤 했다"고 설명했다.

그러면서 "이번에 치아 모양을 개선하고 나서 웃을 때 자신감이 많이 생겼다"며 "지금까지 해본 시술 중에서도 가장 만족스러운 시술 중 하나"라고 덧붙였다.

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특히 우서윤은 자연 치아를 최대한 보존하면서 필요한 부분만 개선한 점을 만족스러운 이유로 꼽았다. 그는 "무엇보다 결과가 자연스러워서 제 원래 치아처럼 자연스럽게 어우러지는 느낌이 좋더라"고 전했다.

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공개된 영상에서는 환하게 웃는 우서윤의 모습도 담겼다. 가지런하고 밝은 치아가 눈길을 끌면서 그가 전한 시술 후기에 관심이 모였다.

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한편 우서윤은 지난 8월 열린 '제70회 미스코리아 선발대회'에서 최고 영예인 진에 선발됐다. 2003년생인 그는 미국 터프츠대학교에서 파인 아트를 전공하고 있다.

키 191cm인 아버지 우지원의 우월한 신체 조건을 물려받은 우서윤은 큰 키와 늘씬한 몸매로도 주목받았다. 과거 아버지와 함께 가족 예능 프로그램에 출연한 영상이 미스코리아 선발 이후 다시 화제를 모으면서 외모를 둘러싼 성형설이 제기되기도 했다.