이민정, '야르' 원조 논쟁에 밝힌 입장 "DM 400개 받아, 친구들에 미안"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이민정이 '야르' 표현의 원조라는 설에 대해 입장을 밝혔다.

이민정의 유튜브 채널에서는 21일 '원조 야르(?)의 맛'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

제작진은 "'꽃보다 남자'에서 야르 이야기를 한 게 화제가 됐다"며 유행어 '야르'의 원조라고 알려진 메이킹 영상을 언급했다.

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이에 이민정은 "DM 400개 받았다"며 "20년 전에 우리가 다 쓰던 말을 지금 갑자기 쓰는데 내가 원조라 하면 나와 같이 썼던 내 친구들에게 미안하다"고 밝혔다. 제작진은 "그때랑 지금도 뜻이 똑같았냐"고 물었고 이민정은 "그렇다. 여러 가지 의미가 있다"며 다양한 버전의 '야르'를 소개했다.

'신난다'라는 의미와 비슷하게 쓰이는 MZ세대 유행어 '야르'는 약 20년 전 과거에도 써왔던 표현이라는 것이 알려지며 화제가 됐다. 특히 2009년 KBS2 '꽃보다 남자' 메이킹 영상에서 이민정이 박지빈에게 "야르는 알지?"라고 말한 것이 화제가 되며 이민정이 '야르'의 원조라는 설이 불거졌다.

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하지만 배우 봉태규가 2003년 영화 '바람난 가족' 촬영 당시 자신이 애드리브로 '야르'라는 표현을 사용했다며 자신이 원조라고 주장했고, MBC '무한도전'에서도 정형돈이 동요를 부르다 '야르'라고 외친 것이 알려지면서 온라인에서는 '야르'의 원조가 누군지에 대한 궁금증이 모아졌다.

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wjlee@sportschosun.com