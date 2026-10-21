[인터뷰③] '수출비' 유재명 "8살 아들, 내가 배우인 건 알아…잘 못 놀아줘 항상 미안"

사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유재명이 현실적인 육아 고민을 털어놨다.

유재명은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "8살 아들이 제가 배우라는 걸 알고 있긴 하다"며 "아들에게 항상 미안한 마음이 든다"고 했다.

28일 개봉하는 '수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 '수능 출제'를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람이 오탈자도 시비도 없는 "문제없는 문제"를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디로, 이용재 감독의 상업영화 연출 데뷔작이다. 유재명은 수능 출제 고인물 출제위원장 문주열로 변신했다.

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유재명은 '수능, 출제의 비밀'을 통해 관객들에게 전하고 싶은 메시지를 이야기했다. 그는 "저뿐만 아니라 모든 부모님들이 수능을 골인 지점으로 아이의 미래와 진로에 대해 고민을 많이 하실 거다. 사실 저는 아빠로서 일하느라 바빠서 관심을 못 주고 있는 편이다. 잘은 모르지만, 수능이란 제도화가 가진 상징성이 어마어마하지 않나. 워낙 예민한 문제여서 감독님도 작품을 하면서 명확한 해답을 내리려고 하시기보다 현상을 보여주려고 하셨다"며 "고등학교 3학년 수험생들은 수능을 한 달 남겨두고 영화를 보기에 부담스러우니 예비 수험생들과 학부모님들, 선생님들이 보시고 많은 대화가 오가는 자리가 됐으면 좋겠다"고 말했다.

또 실제론 어떤 아빠인지 묻자, 유재명은 "아들이 제가 배우라는 걸 알고 있긴 하다(웃음). 전 집에서 아무것도 아니다. 아이가 아직 어려서 학교에서 아빠가 배우라는 걸 자랑하진 않는 것 같다"며 "아이가 8살인데, 제가 출장이 워낙 잦다 보니 아이에게도 그렇고 와이프에게도 항상 미안하다. 뭐가 그렇게 미안한지 모르겠지만 미안하다"고 웃으며 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com