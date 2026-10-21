나나 모녀 습격한 강도, 유죄 받고도 항소.."보복·재범 우려 심각" [공식]

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나 측이 자택에 침입해 모녀에게 피해를 입힌 강도의 항소와 허위 주장에 강한 유감을 표했다.

나나의 소속사 써브라임은 21일 공식입장을 통해 "당사 소속 아티스트 나나와 그 모친은 지난해 11월 흉기를 소지한 채 침입한 강도로 인해 심각한 피해를 입은 바 있다"고 밝혔다.

소속사는 사건 발생 후 1년이 지난 현재 수사기관의 조사를 통해 범죄 사실이 입증됐으며, 1심 재판부 역시 피고인에게 강도상해 유죄를 선고했다고 설명했다.

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그러나 피고인이 피해자들에게 진심 어린 반성이나 사과를 하지 않은 채 "자신은 흉기를 들고 들어오지 않았다"는 주장을 반복하고 있으며, 1심에서 선고된 형이 과하다며 항소했다고 전했다.

이어 "피고인은 다수의 방송사와 언론사에 자신이 억울하다는 취지의 편지를 보내며 거짓과 허위 주장을 이어가고 있다"며 "사실과 다른 주장으로 방송사와 언론사에 혼란을 초래하는 것은 물론, 피해자들에게 지속적인 2차 가해를 일삼고 있다"고 주장했다.

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나아가 소속사는 피고인이 나나를 상대로 살인미수와 강도상해 혐의로 역고소했다고 밝혔다. 이에 나나 역시 피고인을 무고죄로 고소했으며, 수사기관은 참고인 조사와 휴대전화 포렌식 등 수사를 진행했다.

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그 결과 소속사에 따르면 피고인은 무고죄로 기소됐으며, 현재 법원의 재판을 앞두고 있다.

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소속사는 재판 과정에서 피고인이 이번 사건 외에도 다수의 범죄를 저지른 사실이 드러났다고도 전했다. 담당 검사는 피고인에 대해 "20여 년간 수만 명의 범죄자를 만났지만, 피고인처럼 다양한 범죄를 저지른 사람은 보기 드물다"는 취지로 언급한 것으로 알려졌다.

소속사는 사건 발생 당시부터 현재까지 피해자들과 소속사 모두 피고인의 보복이나 재범 가능성을 심각하게 우려하고 있다고 강조했다.

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끝으로 "이번 사건으로 심각한 피해를 입은 아티스트와 가족들이 더 이상 허위 주장과 2차 가해로 고통받는 일이 없기를 바란다"며 "당사 아티스트의 안전과 심신의 보호를 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com