장규리X배종옥 스릴러 '완벽한 집', 11월 25일 개봉 확정→전무후무 집 경품 이벤트까지

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[스포츠조선 조지영 기자] 스릴러 영화 '완벽한 집'(정용기 감독, 영화사테이크 제작)이 11월 개봉을 확정하고 파격적인 이벤트에 나섰다.

이번 '완벽한 집' 프로모션은 '완벽한 집'을 관람한 후 실관람객 리뷰를 남긴 관객을 대상으로 추첨을 통해 실제 주거가 가능한 타이니 하우스(체류형 쉼터) 1채를 경품으로 증정하는 사상 초유의 이벤트다.

이번 이벤트는 영화 속 '완벽한 보금자리'가 주는 공포 쾌감과 재미는 물론, '진짜 집 증정'이라는 파격적인 경품을 통해 관객들에게 극강의 도파민을 선사하고자 기획되었다.

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진짜 '완벽한 집'의 주인이 될 수 있는 이번 프로모션의 진행 일정 및 상세 참여 방법은 추후 영화사테이크 공식 SNS를 통해 공지될 예정이다.

'완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생이 우아한 집주인과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 장규리, 배종옥, 김민철 등이 출연했고 '옥수역귀신'의 정용기 감독이 연출을 맡았다. 오는 11월 25일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com