"죽기 싫다" 심영순, 70세에 받은 췌장암 시한부 선고...기적처럼 '1년 만에 완치'

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[스포츠조선 김수현기자] 요리연구가 심영순이 70세에 췌장암 시한부 선고를 받았던 과거와 1년 만에 완치된 기적 같은 사연을 공개했다.

최근 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 유튜브 채널에는 오는 22일 방송에 출연하는 심영순의 이야기를 담은 영상이 공개됐다.

영상에서 MC 유재석은 재벌가 인사들의 요리 선생님으로 이름을 알린 심영순의 화려한 이력을 소개했다.

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하지만 오랜 세월 요리연구가로 활약해 온 그에게도 인생을 뒤흔든 위기가 찾아왔다. 바로 70세에 받은 췌장암 시한부 선고였다.

당시 심영순은 뜻밖의 진단 앞에서도 담담한 반응을 보였다고 밝혔다. 그는 "'감사하다' (싶었다). 이렇게 빨리 죽을 암에 걸려서"라고 말해 놀라움을 안겼다.

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그런 어머니를 지켜보던 둘째 딸은 직접 어머니를 살리겠다는 마음으로 간병에 나섰다. 심영순은 둘째 딸이 자신을 위해 직접 음식을 해주며 정성껏 돌봤다고 전했다.

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가족의 헌신 속에 치료를 이어간 심영순은 놀랍게도 1년 만에 췌장암이 완치되는 경험을 했다. 죽음을 담담하게 받아들이려 했던 그는 완치 후 오히려 삶에 대한 강한 의지를 느꼈다고 밝혔다.

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심영순은 "아, 죽기 싫다"는 생각이 들었다고 털어놨다. 이를 들은 유재석은 웃음을 터뜨리며 심영순 특유의 솔직하고 유쾌한 입담에 반응했다.

이어 심영순은 자신을 정성껏 돌본 가족에 대한 애정을 드러내며 "나처럼 이렇게 사랑받는 여자 나오라 그래"라고 말해 웃음과 감동을 동시에 안겼다.