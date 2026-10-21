비주얼부터 스릴러 완성..김윤석X구교환 '폭설' 폭설 전 11월 18일 관객 찾는다

사진=쇼박스

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 스릴러 영화 '폭설'(홍의정·박선우 감독, 루이스픽쳐스 제작)이 오는 11월 18일 극장 개봉을 확정했다.

'폭설'이 11월 18일 극장 개봉을 확정 짓고, 메인 예고편을 공개했다.

공개된 메인 예고편은 후임의 도착이 늦어질 것 같다는 전화를 받은 갑수(김윤석)가 설오역에서의 마지막 근무를 준비하는 장면으로 시작한다. 이어 갑수는 어느새 역무실에 도착한 현택(구교환)을 발견하고, "차 소리가 안 났는데?"라고 읊조리며 묘한 긴장감을 불러일으킨다.

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인수인계를 진행하는 도중, 터널에서 의문의 시체를 발견한 뒤 급하게 설오역으로 달려온 두 사람. "경찰에 신고해야죠"라고 주장하는 현택에게 갑수는 오히려 총을 겨누며 맞선다.

한편, 전화를 받고 출동한 최 경위(박수영)와 양 순경(노윤서)은 폭설에 발이 묶이며 설상가상의 상황에 놓인다. 팽팽한 대치가 이어지는 가운데 "오늘 설오역이 바쁘다. 그렇지?"라며 의미심장한 말을 던지는 갑수와 "제 말 좀 들어보세요. 선배님"이라며 다급하게 해명하는 현택의 모습은 한순간도 방심할 수 없는 두 사람의 관계 속에서 앞으로 어떤 상황이 펼쳐질지 궁금증을 자극한다.

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'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 김윤석, 구교환, 박수영, 노윤서가 출연했고 '소리도 없이'의 홍의정 감독과 박선우 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 11월 18일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com