카카오게임즈 ‘도깨비의세계’, 첫 대규모 업데이트…신규 서버 ‘유희’ 오픈

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카카오게임즈가 신작 MMORPG '도깨비의세계'의 첫 대규모 업데이트를 통해 콘텐츠를 확대하고 신규 이용자 유입에 나선다.

카카오게임즈는 슈퍼캣이 개발하고 자사가 서비스하는 2.5D MMORPG '도깨비의세계'에 신규 PvE 콘텐츠와 이용자 간 대결 시스템 등을 추가하고, 신규 서버 '유희'를 21일 오후 8시 오픈한다고 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심은 PvE 콘텐츠 강화와 이용자 간 상호작용 확대다. 신규 콘텐츠 '만귀비경'은 밀려드는 요귀를 처치한 뒤 최종 보스에 도전하는 방식으로, 50레벨 이상 이용자는 혼자 또는 최대 4인 파티로 참여할 수 있다. 캐릭터명에 입찰할 수 있는 '명패 장터'와 도술 조합을 겨루는 '1vs1 친선전'도 추가됐다.

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핼러윈 시즌을 맞아 탈것 '처녀귀신'과 의복 '구미호', '귀신'을 비롯해 전용 무기 외형과 도술 스킨도 선보인다. 무기 염색 기능을 추가해 캐릭터 꾸미기의 선택지도 넓혔다.

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신규 서버 '유희'에서는 '영웅 도안 선택 상자'와 게임 재화 등을 지급하는 특별 혜택을 제공한다. 기존 서버 이용자에게도 '엽전' 100만개와 '요혼석' 200개를 지급한다.

'도깨비의세계'는 웹소설·웹툰 '멸귀수도전' IP를 활용해 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 작품이다. 지난 8일 출시 이후 구글 플레이 최고 매출 1위, 애플 앱스토어 매출 2위에 오르며 초반 흥행에 성공했다.

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이번 업데이트는 출시 초기 성과를 이어가기 위한 콘텐츠 확장에 초점을 맞췄다. 신규 서버 운영과 전투 콘텐츠 보강이 기존 이용자의 잔존율을 높이고 신규 이용자 유입으로 이어질 수 있을지가 향후 서비스의 관건이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com