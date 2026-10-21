'환연2' 남희두·이나연, 결별설 확산...커플링·럽스타도 사라졌다

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[스포츠조선 이우주 기자] '환승연애2' 남희두와 이나연의 결별설이 불거졌다.

최근 이나연, 남희두의 SNS에는 두 사람의 결별 여부에 대해 묻는 팬들이 많아졌다. 두 사람이 SNS를 통해 조금씩 서로의 흔적을 지워가고 있기 때문. 특히 지난달부터 이나연의 영상에서는 평소 착용하던 커플링이 보이지 않고, 커플 유튜브 영상도 지난 8월이 마지막인 것도 결별설의 증거가 됐다.

이에 아이스하키 국가대표 수비수인 남희두가 북미프로아이스하키 무대에 진출하면서 두 사람이 자연스럽게 멀어진 것이라는 추측도 제기됐다.

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다만 이나연의 유튜브 채널에 아직 남희두와 찍은 영상이 남아있고, '환승연애2' 출연 당시에도 두 사람이 여러 차례 헤어졌다가 재결합했다고 밝힌 바 있어 결별을 단정할 수는 없다는 의견도 있다. 이에 네티즌들은 두 사람의 SNS에 "헤어진 거냐", "결별이면 말해달라" 등의 댓글을 남기며 결별설 진위 파악에 나섰지만, 두 사람은 아직 결별설에 아무런 입장을 발표하지 않았다.

한편, 이나연은 2021년 JTBC 골프 아나운서로 입사했다. 남희두는 아이스하키 선수로 두 사람은 2022년 티빙 '환승연애2'에 출연해 재결합했다.

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wjlee@sportschosun.com