[SC인터뷰]"배신감보다 신뢰"…'더 커뮤니티2' 신혜원·박세승, 첩자 반전에도 갈라서지 않았다(종합)

'더 커뮤니티2' 박세승(왼쪽), 신혜원. 사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] 배신당한 수장과 배신자로 돌아온 첩자. 서로를 겨눠야 할 외나무다리에서 마주쳤지만, 두 사람 사이에 흐른 감정은 날 선 적대감이 아닌 뜻밖의 '안도감'이었다.

지난 9일 최종회가 공개된 웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2')은 서로 다른 자원과 권한을 가진 참가자들이 생존과 상금을 걸고 거래와 협상을 벌이는 사회 실험 서바이벌이다. 화폐경제와 국제정치를 축소한 게임 구조 속에서 참가자들의 이해관계와 가치관이 충돌하며 다양한 관계가 형성됐다.

웨이브 주간 시청 시간 전 장르 1위는 물론 TV-OTT 통합 화제성 정상까지 휩쓸며 뜨거운 반향을 일으킨 가운데, 그 중심에는 화이트팀의 두 기둥이었던 신혜원과 박세승이 있었다. 최근 서울 영등포구 여의도 웨이브 사무실에서 만난 두 사람은 진영이 갈라진 뒤에도 서로를 향한 끈을 놓지 않았던 특별한 서사에 대해 털어놨다.

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박세승이 골드팀 첩자로 정체를 드러냈을 당시, 신혜원은 예상하지 못한 반전에 놀랐다고. 그는 "등잔 밑이 어두웠다는 생각이 들었다. 다른 역할을 찾느라 정작 우리 팀 안에 있는 스파이를 생각하지 못했다"면서도 "배신감이 크게 들지는 않았다. 루나가 화이트팀에서 보여준 모습은 진심이었다고 생각했기 때문"이라고 웃었다..

오히려 박세승이 더 두려워했던 것은 기존 화이트팀원들의 반응이었다. 박세승은 "골드로 등장하면서 벌벌 떨었다. 화이트팀 자체가 신뢰를 바탕으로 한 팀이었다. 제가 화이트팀에 있을 때 희생을 선택한 것은 별개였다. 며칠 동안 함께 살고자 했던 마음이 가짜처럼 느껴질까 봐 무서웠다. 실망을 주는 게 무서웠다"고 털어놨다.

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이어 "막상 들어갔을 때 마주친 표정들이 엄마, 아빠 같았다. 다른 분들은 죄송하지만 안 봤다. 레아(신혜원), 바울(넉스), 시선(이한)만 봤다. 활짝 웃고 있어서 이분들이 이해해 주겠다는 생각이 들었다"고 회상했다.

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'더 커뮤니티2' 박세승(왼쪽), 신혜원. 사진제공=웨이브

서로를 향한 신뢰와 별개로 게임에서는 각자의 팀을 위해 경쟁해야 했다. 서로 다른 이해관계가 충돌하는 과정에서 다른 참가자들의 선택을 예측하고 설득하는 일도 쉽지 않았다.

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그 중에서도 두 사람이 가장 상대하기 어려웠던 플레이어는 누구였을까. 박세승은 블루팀의 피트(이수민)를, 신혜원은 레드팀의 마이야르(승우아빠)를 각각 지목했다.

박세승은 "피트는 어떤 이유로 그런 결정을 내리는지 예측하기 어려웠다. 제가 그 사람의 성향과 판단 기준을 제대로 파악하지 못해서 생긴 패착도 있었다"며 "방송으로 봤을 때와 현장에서 느꼈던 모습도 달랐다. 그래서 가장 상대하기 어려웠던 플레이어"라고 설명했다.

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반면 신혜원은 오히려 판단 기준이 명확한 마이야르를 꼽았다. 신혜원은 "마이야르님은 가장 까다로우면서도 말이 잘 통하는 상대였다"며 "자신이 원하는 것이 분명하고 무엇을 얻고 포기할지에 대한 기준도 확실했다. 그래서 협상은 깔끔했지만, 반대로 우리에게 유리한 방향으로 설득하기는 쉽지 않았다"고 평가했다.

'더 커뮤니티2' 박세승(왼쪽), 신혜원. 사진제공=웨이브

게임 안에서 군수업자로 적대적인 관계였던 벡터(정재호)를 바라보는 시선도 달라졌다. 1인 팀 블랙으로 활동했던 벡터는 다른 참가자들과의 갈등 속에서 고립된 상황을 겪었다.

박세승은 "벡터와는 원래 개인적인 친분이 있다. 그런데 게임 안에서는 정재호가 아니라 벡터라는 캐릭터로만 보였다"며 "밖에 나와 생각해 보니 혼자서 의심과 비난을 감당하는 것이 얼마나 힘들었을까 싶었다. 아무리 캐릭터에 대한 얘기였다고 해도, 자신에 대한 비난이면 마음이 아플 거 같더라"며 미안한 마음을 전했다.

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신혜원 역시 "게임을 할 때는 벡터를 응징해야겠다는 마음도 있었다"면서도 "방송으로 보니 혼자서 팀을 이끌어야 했던 상황이 안쓰러웠다. 우리가 조금 더 품어줬다면 다른 플레이를 할 수도 있지 않았을까 생각했다"고 돌아봤다.

화이트팀에서 함께했던 바울에 대한 애정도 드러냈다. 박세승은 바울을 진심으로 팀원들을 아끼고 챙겼던 사람으로 기억했다. 신혜원은 "바울이는 서바이벌 재질이 아니라 연애 프로그램 재질이다"라며 웃었다. 이어 "따뜻한 사람이고, 자신을 드러내기보다 보이지 않는 곳에서 다른 사람들을 위해 움직였다"고 덧붙였다.

'더 커뮤니티2' 박세승(왼쪽), 신혜원. 사진제공=웨이브

이번 시즌의 MVP를 묻는 질문에는 박세승이 신혜원을 지목했다. 박세승은 "사회적 메시지 측면에서 MVP는 레아 언니라고 생각한다"며 "프로그램이 던지는 질문과 딜레마를 레아 언니가 자신의 선택과 고민을 통해 잘 보여줬다고 생각한다"고 평가했다.

게임적인 측면에서는 마이야르(승우아빠)를 꼽았다. 박세승은 "게임적인 재미와 플레이 측면에서는 마이야르님이라고 생각한다"고 말했다.

이에 신혜원은 프로그램이 던진 질문의 의미를 되짚었다. 신혜원은 "권성민 PD님은 답을 정해놓기보다 끊임없이 답을 찾아가는 분인 것 같다"며 "저 역시 프로그램 안에서 여러 딜레마를 겪고 고민하면서 답을 찾아가려고 했다"고 돌아봤다.

다시 커뮤니티 타운에 입성한다면 두 사람은 어떤 팀을 선택할까. 박세승은 블루팀, 신혜원은 레드팀을 각각 지목했다.

박세승은 "블루팀에 가보고 싶다. 자원이나 식량이 상대적으로 안정적으로 확보된 팀이지 않나"라며 "이번에는 생존에 대한 불안이 컸던 만큼, 다음에는 조금 더 유리한 조건에서 게임을 해보고 싶다"고 말했다.

반면 신혜원은 "프로그램은 시간이 흐르면서 우세한 팀이 달라진다. 라이프보다 돈이 중요해지는 과정에서 레드는 구조적으로 약자의 위치에 있었다"며 "약자의 입장에서 플레이하면서 여기저기 붙어보기도 하고, 캐스팅보트가 되는 팀이 돼도 좋을 것 같다"고 밝혔다.

'더 커뮤니티2' 박세승(왼쪽), 신혜원. 사진제공=웨이브

끝으로 박세승과 신혜원은 화이트팀에서 함께했던 시간을 돌아보며 두 사람의 관계를 설명하는 단어로 '신뢰'를 꼽았다.

신혜원은 "한 단어로 하면 신뢰인 것 같다. 한 팀에서 서로를 겪으면서 신뢰를 쌓았다. 루나가 첩자였다는 것이 일종의 배신일 수도 있지만, 화이트팀 안에서 누구보다 최선을 다했다는 것을 직접 겪었기 때문"이라며 "반대의 입장에서 서로 협상하고 경쟁할 때도 그 신뢰가 있었던 것 같다"고 말했다.

특히 신혜원은 상대를 향한 불안이 두 사람의 관계에서는 작용하지 않았다고 짚었다. 그는 "저희가 중간중간 내렸던 결정들은 상대를 믿지 못해서 내린 것이었다. 결국 불안이었다"며 "그런데 루나와 이야기할 때는 불안이라는 감정에서 벗어나 대화할 수 있었다. 그래서 저희의 케미를 좋아해 주신 분들이 있었던 것 같다"고 돌아봤다.

박세승에게 신혜원은 처음부터 의지했던 존재였다. 박세승은 "저는 처음부터 레아 언니에게 많이 의지했다. 리더였지만 스피커 역할만 했다. 각자의 의견 중 납득할 수 있는 것들을 모으는 역할이었다"며 "레아 언니의 통찰력과 판단력을 신뢰하고 의지하고 있었다"고 밝혔다.

그 믿음은 골드팀으로 돌아간 뒤에도 이어졌다. 박세승은 "골드로 바뀌면서 정체성 혼란을 겪을 때도 제일 먼저 떠올랐던 사람이 레아 언니였다"며 "어린 생각일 수도 있지만, 그래서 화이트와 골드가 함께 승리하는 것이 목적이었다. 그 기저에는 '함께하고 싶다. 의지하는 사람이 내 편이었으면 좋겠다'는 마음이 있었다"고 털어놨다.

이어 "그것이 가능하지 않다는 것을 깨달았을 때도 서로의 선택 과정을 이해하고 납득하는 관계가 된 것 같다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com