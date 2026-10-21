정형돈 돈가스집, 오픈 첫날부터 혹평 "성수 프리미엄만 붙어, 대단한 맛 NO"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 정형돈이 서울 성수동에 문을 연 돈가스 전문점이 오픈 첫날 방문객의 솔직한 평가와 함께 온라인에서 화제를 모으고 있다. 무난한 맛이라는 호평이 나온 반면, 가격과 메뉴 구성 등을 두고는 아쉽다는 반응도 이어졌다.

지난 20일 유튜브 채널 '재슐랭가이드'에는 ' (최초공개) 정형돈 돈가스집 솔직후기'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 채널 운영자는 정형돈이 운영하는 돈가스 전문점 '도니도니까스까스'를 찾아 직접 메뉴를 맛봤다.

운영자는 대기 손님이 많을 것으로 예상해 개점 시간보다 일찍 매장을 방문했지만, 당시 기다리는 손님은 없었다. 덕분에 첫 손님으로 입장해 기본 돈가스와 볶음김치돈가스, 치즈돈가스 등을 주문했다.

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시식 후에는 전반적으로 익숙하고 무난한 맛이라는 평가를 내놨다. 그는 "간이 세지 않고 튀김옷이 바삭하다며 대단한 맛은 아니어도 우리가 아는 '옛날 돈가스 맛' 그대로"라고 시식평을 남겼다. 여러 메뉴 가운데서는 볶음김치돈가스를 가장 만족스러운 메뉴로 꼽았다.

아쉬운 점도 있었다. 치즈돈가스는 자르는 과정에서 치즈가 접시 위로 흘러나오는 모습을 보였지만, 운영자는 오픈 첫날인 만큼 감안할 수 있다는 반응을 보였다. 가격에 대해서는 전반적으로 다소 부담스럽다는 취지의 평가를 덧붙였다. 이어 "대단한 맛집이 생겼다고 기대하면서 가기 보다는 '정형돈이 돈가스집 차리셨구나' 정도로 생각하면 될 것 같다. 궁금하면, 가벼운 마음으로 들러 보라"고 총평했다.

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영상이 공개된 뒤 온라인에서는 음식의 맛뿐 아니라 가격과 구성에 대한 다양한 반응이 나왔다. 특히 성수동이라는 상권을 고려하더라도 가격 대비 만족도가 높지 않아 보인다는 지적이 눈길을 끌었다.

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일부 누리꾼들은 "굳이 찾아가서 먹을 정도는 아닌 것 같다", "동네 돈가스와 크게 다르지 않은데 성수동이라는 이유로 가격이 더 비싼 느낌" 등의 반응을 보였다. 음식의 비주얼과 구성에 아쉬움을 나타내거나 정형돈의 이름을 내건 매장인 만큼 차별화된 경쟁력이 필요하다는 의견도 나왔다.

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다만 모든 반응이 부정적인 것은 아니다. 정형돈이 새로운 분야에 도전한 만큼 응원하고 싶다는 목소리도 이어졌다. 오픈 첫날 방문 후기를 바탕으로 평가가 엇갈리는 가운데, 매장이 앞으로 어떤 모습으로 자리 잡을지 관심이 쏠린다.

jyn2011@sportschosun.com