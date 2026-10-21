'주몽' 안용준, 4억 8천만원대 사기 혐의 피소...전 소속사 "나도 피해자"

사진=안용준 SNS 캡처

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 안용준이 투자 관련 사기와 문서위조 등의 혐의로 고소당한 가운데, 고소인 측이 주장하는 피해 규모가 4억 8963만 원에 달하는 것으로 알려졌다.

21일 한국일보 보도에 따르면 안용준은 이날 고소인 A씨로부터 사기, 사문서위조 및 위조사문서행사, 사인위조 등의 혐의로 부산 해운대경찰서에 고소당했다.

매체에 따르면 A씨는 오랜 기간 알고 지내던 안용준으로부터 공연 계약서 번역 업무를 의뢰받은 뒤, 안용준이 제안한 사업에 투자하면서 문제가 발생했다고 주장했다.

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A씨 측은 안용준이 유명 배우들의 명의가 기재된 전속계약서를 제시하며 공연과 팬미팅, 음반 제작 사업 등에 투자하면 수익을 나눠주겠다고 제안했다고 밝혔다. 이어 해당 계약서에 기재된 이름과 서명, 날인 등이 위조됐다는 취지로 고소장을 제출한 것으로 전해졌다.

고소 내용에는 안용준이 대형 연예기획사와 음반 제작 계약을 체결했다고 설명했으나 실제 계약 관계가 없었다는 주장도 포함됐다. A씨 측은 변제 자금 입금과 관련해 제시된 인보이스 역시 위조된 문서라고 주장했다.

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고소인 측이 주장하는 피해 규모는 총 4억 8963만 원 상당이다. 다만 이는 반환받지 못한 투자금뿐 아니라 A씨가 제3자로부터 반환을 요구받고 있다고 주장하는 금액 등을 합산한 것으로, 해당 금액 전체가 안용준에게 직접 지급된 투자금이라는 의미는 아니다.

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A씨 측 법률대리인인 심 변호사는 "피해를 입은 분이 더 있을 것으로 보인다"며 추가 피해 여부를 수사기관에 확인해 달라고 요청함과 동시에 형사고소와 별도로 손해배상 청구소송과 채권가압류 신청도 진행하고 있다고 밝혔다.

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안용준의 전 소속사 측에서도 관련 입장이 나왔다. 현재 안용준은 크리메이트미디어와 전속계약이 종료된 상태다. 전 소속사 관계자는 한국일보와의 통화에서 "나 역시 피해자이며 곧 소장을 접수할 예정"이라고 밝혔다.

이번 사건은 고소인 측의 주장에 따라 제기된 것으로, 구체적인 혐의와 사실관계는 수사 등을 통해 확인될 예정이다.

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한편 안용준은 중학교 때까지 쇼트트랙 선수로 활동했으며, 2006년 연예계에 데뷔했다. 이후 드라마 '주몽'에서 주몽의 아들 역을 맡아 얼굴을 알렸고, '반올림3', '신의 퀴즈', '경성스캔들', '전우치' 등 여러 작품에 출연했다.

안용준은 2015년 가수 베니와 결혼했다. 두 사람은 9살의 나이 차이를 극복하고 부부의 연을 맺었다.