[인터뷰①]'더 커뮤니티2' PD "변수 과잉, 결말 죄송…골드 완전 배제 예측 못해"

'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] 웨이브 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2') 권성민 PD가 최종회 결말을 둘러싼 논란에 대해 입 열었다.

권성민 PD는 21일 서울 영등포구 여의도 웨이브 사무실에서 스포츠조선과 만나 "골드팀이 완전히 배제될 줄 몰랐다"며 제작진도 예상하지 못한 상황이었다고 했다.

지난 9일 종영한 '더 커뮤니티2'는 서로 다른 자원과 권한을 가진 참가자들이 생존과 상금을 걸고 거래와 협상을 벌이는 사회 실험 서바이벌이다. 웨이브 주간 시청 시간 전 장르 1위와 TV-OTT 통합 비드라마 화제성 1위에 올랐지만, 최종회에서는 골드팀 루나(박세승)의 마지막 공격과 게임 구조 등을 두고 시청자들의 의견이 엇갈렸다.

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권 PD는 종영 이후 시청자들의 반응에 대해 "다양한 반응이 있는 것 같다. 결말을 못마땅해하는 분도 계시고, 재밌게 봤던 분도 계시고, 별생각 없던 분들도 계셨던 것 같다"고 말했다.

이어 "여러 차례 개인 채널을 통해 의견을 냈는데, 그게 사실 좋다고는 생각하지 않았다. 그런데 죄송한 마음이 있었다"며 "화를 내신 분들도 9회까지 재밌게 보신 분들이라 불만을 표출하실 수도 있다. 내내 비관하신 분들도 아니니, 애정을 보내주신 것에 죄송한 마음을 담아 최대한 상세하게 설명해 드리고 싶어서 썼다"고 밝혔다.

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제작진이 예상하지 못했던 변수로는 골드팀의 고립을 꼽았다. 권 PD는 "골드가 완전하게 배제될 줄 몰랐다. 극단적인 경우까지 가면 결말도 극단적으로 가니까. 그걸 현장에서 보면서 저희도 '큰일 났는데' 했다"고 털어놨다.

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'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

게임을 사전에 검증하는 과정에도 한계가 있었다고 설명했다. 권 PD는 "시뮬레이션을 할 때 대부분 보드게임과 유사한데, 게임은 시뮬레이션하기 쉽다. 그다음 시뮬레이션은 퀴즈 난이도다. 보통 대학생들을 나눠서 테스트하고 그랬다"고 말했다.

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이어 "저희 편집실 옆방에 '피의 게임', 그 옆방에 '운명전쟁'이 있었다. 그래서 상부상조하면서 퀴즈를 풀긴 했다"고 웃으며 제작 과정의 비화를 전했다.

다만 참가자들의 관계와 선택까지 예측하기는 어려웠다고. 권 PD는 "'더 커뮤니티'는 시뮬레이션할 수 있는 게 아닌 것 같다. 8박 9일 동안 상호작용하면서 결정을 내리는 게 중요하니까, 다른 사람을 가지고 시뮬레이션할 수 없겠더라. 여전히 숙제인 것 같다"고 돌아봤다.

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특히 블랙팀 벡터(정재호)의 첫날 행동부터 제작진의 예상과 다른 상황이 벌어졌다고 했다. 권 PD는 "첫날 벡터가 음식을 공짜로 줄 때부터 말리고 싶었다"며 "다른 게임에서는 딜러라고 하는 분이 디렉션을 줄 여지가 있는데, 저희는 오디오 방송으로만 한다. 그런데 오디오 방송으로 하면 몰입이 깨진다"고 설명했다.

이어 "그래서 변수를 너무 설정하면 안 되겠구나 하는 깨달음을 얻었다. 자유도를 더 열어둬야 하는데, 딜레마 설정을 촘촘하게 하니까 결과 자체도 변수가 너무 많았다"고 덧붙였다.

'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

그럼에도 참가자들이 게임을 하나의 현실로 받아들이는 모습은 제작자로서 의미 있게 다가왔다. 권 PD는 "이 프로그램 안에서 다루는 사건들이나 개념들이 크고 허구적이다. 소설 혹은 영화 같은데, 그래도 그 안에서는 게임을 하는 느낌이라기보다는 유사 현실이라 이 사람들이 느끼는 감정은 크다"고 말했다.

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이어 "그런 장면들이 저한테는 고무적이었다. 다른 콘텐츠에서는 보기 어려운, 예능에서 볼 수 있는 장면인 것 같다"며 "세계관 안에 충분히 젖어서 유사 현실로 참여하는 것이 고심해서 세팅했던 보람을 느끼게 했다"고 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com